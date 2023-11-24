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Чемпионат Испании
Райо Вальекано
25.11.2023 15:00 - : -
Барселона
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Испания
24 ноября 2023, 19:08 | Обновлено 24 ноября 2023, 19:09
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Райо Вальекано – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 ноября в 15:00 поединок 14-го тура испанской Ла Лиги

24 ноября 2023, 19:08 | Обновлено 24 ноября 2023, 19:09
50
0
Райо Вальекано – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Райо Вальекано – Барселона

В субботу, 25 ноября, состоится матч 14-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся действующий чемпион страны «Барселона» и «Райо Вальекано». Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Кампо де Вальекас».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.

После 13 сыгранных туров в чемпионате Испании по футболу «каталонцы» занимают третье место с 30 очками, а «Райо Вальекано» идет десятым с 18 балами.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Райо Вальекано – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Турнирная таблица

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Барселона Райо Вальекано смотреть онлайн Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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