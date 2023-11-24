В субботу, 25 ноября, состоится матч 14-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся действующий чемпион страны «Барселона» и «Райо Вальекано». Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Кампо де Вальекас».

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Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.

После 13 сыгранных туров в чемпионате Испании по футболу «каталонцы» занимают третье место с 30 очками, а «Райо Вальекано» идет десятым с 18 балами.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Райо Вальекано – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Турнирная таблица