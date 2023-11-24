Райо Вальекано – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 ноября в 15:00 поединок 14-го тура испанской Ла Лиги
В субботу, 25 ноября, состоится матч 14-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся действующий чемпион страны «Барселона» и «Райо Вальекано». Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Кампо де Вальекас».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.
После 13 сыгранных туров в чемпионате Испании по футболу «каталонцы» занимают третье место с 30 очками, а «Райо Вальекано» идет десятым с 18 балами.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».
Райо Вальекано – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Турнирная таблица
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клубу теперь намного легче проводить трансферы
Виталий улыбнулся после отличных оборонительных действий