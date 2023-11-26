ДАХНОВСКИЙ: «Невероятные эмоции. Я три месяца не играл. Сумасшедшая игра»

Для хавбека Вереса Виталия Дахновского матч 15-го тура УПЛ против Металлиста 1925 (4:3) стал первым официальным после длительного восстановления. В нем полузащитник заработал удаление для соперника, пенальти в ворота харьковчан и принял участие в двух забитых мячах.

«Эмоции – невероятные. Я три месяца не играл. Вернулся, и мы победили. Это был просто безумный матч. Игра тура. Думаю, болельщики вчерашнего матча Шахтер – Полесье не получили таких эмоций, как сегодня.

Относительно эпизода по пенальти. Шла передача, я видел, что меня настигает защитник и что он уже не успевает. Поставил корпус и ощутил удар по ногам. Понимал, что это пенальти. Гол хочу посвятить своей девушке Юлии. Очень по ней соскучился. Надеюсь, получу выходной и скоро ее увижу. Очень соскучился по родным и близким.

Мы сегодня полностью обыграли соперника. Даже не понимаю, как они забили нам дважды после перерыва. Эти два мяча нас приземлили. Мы начали играть в свою игру. Тренеры просили нагнетать, забивать еще и спокойно завершать игру. Но как видите, мы пока не можем играть так, чтобы болельщики спокойно поддерживали команду и не волновались. Забиваем на 90-й минуте. Спасибо Коли Гайдучику – он красавчик и подарил нам три очка.

Мы с Андреем Близниченко решили перед игрой не брить усы, и сегодня нам эти усы принесли удачу».