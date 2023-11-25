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Лига конференций
25 ноября 2023, 23:34 | Обновлено 25 ноября 2023, 23:46
272
0

Анатолий ЧАНЦЕВ: «Заря наступила на те же грабли»

Экс-тренер луганчан – о матче против «Маккаби»

25 ноября 2023, 23:34 | Обновлено 25 ноября 2023, 23:46
272
0
Анатолий ЧАНЦЕВ: «Заря наступила на те же грабли»
УПЛ. Анатолий Чанцев

25 ноября футболисты «Зари» в перенесенном поединке группового раунда Лиги конференций уступили «Маккаби» из Тель-Авива – 2:3.

Бывший главный тренер «Зари» Анатолий Чанцев в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями от состоявшегося на нейтральном поле в Сербии сегодняшнего поединка:

– Если откровенно, то игра «Зари» произвела печальное впечатление. Сдвигов к лучшему – никаких. Инертные действия в первом тайме были наказаны в компенсированное время ветераном «Маккаби» Захави, который сыграл, как говорится, на технику, перебросив мяч через вратаря Турбаевского. И снова в этом эпизоде в роли сторонних наблюдателей были защитники луганчан.

Гол в раздевалку, создалось впечатление, нанес мощный психологический удар по футболистам «Зари» и потому неудивительно, что сразу после перерыва они пропустили еще дважды.

– В этих игровых моментах снова не безгрешными были защитники луганчан?

– Я во время телетрансляции ловил себя на том, что «Заря» не сделала никаких выводов после поражения от «Маккаби» в Люблине, что луганчане наступают на те же грабли. А командная игра у гостей вообще не прослеживалась.

– Чем тогда объяснить, что подопечные Юрия Коваля в конце поединка дважды забили и вернули интригу?

– Из-за конфликта с Палестиной израильские клубы сейчас не имеют надлежащих условий для подготовки, поэтому и у них с физическими кондициями – проблемы. Это было заметно и по ходу событий в первом поединке в Польше. Меня не могло не удивлять, почему луганчане были так пассивны до перерыва, ведь благодаря интенсивности, бойцовским качествам могли усложнить жизнь «Маккаби». Тем более что «Зарю» устраивала только победа. Но какого-то креатива, желания сыграть из-за не могу, так и не дождался. Хорошо, что соперник сбавил обороты.

– Что дальше?

– Теперь только чудо может помочь «Заре» пробиться в следующий раунд. Я в это не верю. «Заря» просто на себя непохожа. Но пока есть шанс – нужно бороться до конца. Наконец, и набранные очки позволят пополнить клубную кассу. Да и помогут подойти к декабрьским матчам в чемпионате УПЛ не в подавленном состоянии. Потому что и на внутренней арене дела у «Зари» – плохи.

Смотрите видеообзор перенесенного поединка 3-го тура Лиги конференций между «Зарей» и «Маккаби».

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Заря Луганск Маккаби Тель-Авив Лига конференций Маккаби Т-А - Заря Анатолий Чанцев инсайд
Источник Sport.ua
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