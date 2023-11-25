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Лига конференций
25 ноября 2023, 21:47 | Обновлено 25 ноября 2023, 21:51
133
1

Украинские клубы забили 1600-й мяч в еврокубках

Автором юбилейного гола стал Эдуардо Герреро

25 ноября 2023, 21:47 | Обновлено 25 ноября 2023, 21:51
133
1
Украинские клубы забили 1600-й мяч в еврокубках
ФК Заря. Эдуардо Герреро

Гол Эдуардо Герреро в матче с «Маккаби» (2:3) стал 1600-м для украинских клубов в еврокубковых турнирах. 799 мячей наши команды забили в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 599 – в Лиге (Кубке) чемпионов, 133 – в Кубке кубков, 36 (с учетом гола Игоря Горбача) – в Лиге конференций, 31 – в Кубке Интертото и 3 – в Суперкубке УЕФА.

898 раз украинцы поражали ворота соперников дома, 689 – в гостях и 14 – на нейтральных полях. Львиную лепту в юбилей внесли «Динамо» – 599 голов, «Шахтер» – 421 и «Днепр» – 167. Чаще других наши клубы забивали командам из Германии – 93 мяча, Испании – 78, Португалии, Турции – по 75, Австрии и Бельгии – по – 72.

К слову, гол Герреро стал юбилейным, причем вдвойне, и для «Зари» – 10-м в Лиге конференций и 30-м в гостях в еврокубках.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы украинских клубов в еврокубках

Гол

Дата

Ранг

Стадия

Игрок

Клуб

Минута

Соперник

Счет

1-й

02.09.1965

КК

1/16

Андрей БИБА

Динамо

14' (1:0)

Колрейн (г)

6:1

100-й

20.10.1976

КУ

1/16

Юрий РЕЗНИК

Шахтер

65' (3:1)

Гонвед (г)

3:2

200-й

05.11.1986

КЧ

1/8

Олег БЛОХИН

Динамо

12' (1:0)

Селтик (д)

3:1

300-й

24.08.1994

ЛЧ

ПР

Сергей КОВАЛЕЦ

Динамо

28' (2:0)

Силькеборг (д)

3:1

400-й

22.07.1998

ЛЧ

ПР

Андрей ШЕВЧЕНКО

Динамо

36' (3:0)

Барри Таун (д)

8:0

500-й

26.09.2000

ЛЧ

ГТ

Георгий ДЕМЕТРАДЗЕ

Динамо

89' (3:0)

Андерлехт (д)

4:0

600-й

29.07.2004

КУ

КР1

Валентин ПЛАТОНОВ

Ильичевец

77' (2:0)

Бананц (г)

2:0

700-й

02.08.2006

ЛЧ

КР2

Сергей РЕБРОВ

Динамо

85' (3:0)

Металургс (д)

4:0

800-й

02.10.2008

КУ

Р1

ЖАЖА

Металлист

20' (1:0)

Бешикташ (д)

4:1

900-й

15.07.2010

ЛЕ

КР2

Александр ГУРУЛИ

Карпаты

46' (1:0)

Рейкьявик (г)

3:0

1000-й

25.08.2011

ЛЕ

КР4

Хосе СОСА

Металлист

6' (1:0)

Сошо (г)

4:0

1100-й

25.10.2012

ЛЕ

ГТ

Артем ФЕДЕЦКИЙ

Днепр

2' (1:0)

Наполи (д)

3:1

1200-й

20.08.2014

ЛЕ

КР4

Евгений ШАХОВ

Днепр

88' (2:1)

Хайдук (д)

2:1

1300-й

25.02.2016

ЛЕ

1/16

МАРЛОС

Шахтер

27' (1:0)

Шальке (г)

3:0

1400-й

02.08.2018

ЛЕ

КР2

Александр ПИХАЛЕНОК

Мариуполь

63' (1:0)

Юргорден (д)

2:1

1500-й

28.10.2020

ЛЧ

ГТ

Виктор ЦЫГАНКОВ

Динамо

28' (1:0)

Ференцварош (г)

2:2

1600-й

25.11.2023

ЛК

ГТ

Эдуардо ГЕРРЕРО

Заря

71' (1:3)

Маккаби Т-А (г)

2:3

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; Р1 - первый раунд; ПР - предварительный раунд; КР1 - первый квалификационный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

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Источник Sport.ua
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