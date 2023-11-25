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Украина. Премьер лига
25 ноября 2023, 18:10 | Обновлено 25 ноября 2023, 18:11
549
6

Валерий БОНДАРЬ: «Прямая и чистая красная. Не знаю, почему Полесью не дают»

Защитник недоволен судейством

25 ноября 2023, 18:10 | Обновлено 25 ноября 2023, 18:11
549
6
Валерий БОНДАРЬ: «Прямая и чистая красная. Не знаю, почему Полесью не дают»
ФК Шахтер. Валерий Бондарь

Шахтер не сумел обыграть Полесье (0:0), а защитник Валерий Бондарь отметил работу арбитра. Игрок уверен, что фол против него тянул на красную карточку.

– Матч «Шахтер» – «Полесье» был центральным в туре. Что можешь сказать по поводу игры и насколько справедлив результат?
– Считаю, что мы полностью заслуживали победы: игра проходила под нашим контролем, пытались забить свои мячи. У меня было два момента, которые не реализовал – это мастерство, над которым надо работать, и где-то моя вина, ведь мог открыть счет и изменить этот матч, и тогда мы бы закончили с более положительным результатом. Поэтому это, конечно, плохо и нужно работать на тренировках над этими аспектами. Однако, думаю, у нас было достаточно моментов, чтобы взять три очка в этом матче.

– В начале игры произошел довольно спорный эпизод с нарушением правил на тебе. Как прокомментируешь этот момент?
– Пожалуй, хочется многое сказать, но у нас было немало моментов этого сезона, когда наши игроки получали красные карточки за такие же нарушения. И я уверен, что в том эпизоде была чистая красная карточка, и игра могла сложиться совсем иначе. Также думаю, на какой минуте бы не произошел такой фол, на 10-й или 50-й, он тянет на удаление. Могу привести примеры с Ярославом Ракицким, Артемом Бондаренко, Георгием Гочолеишвили, когда они получали красные карточки еще в первом тайме. У нас есть VAR, есть квалифицированные арбитры, которые этим занимаются, но очень много разговоров идет о судьях, и есть очень много спорных моментов, связанных именно с этой командой, которые позволяют им набирать очки. Пожалуй, это о чем-то говорит. Поэтому нельзя оставлять эти моменты без внимания, должен быть комитет, который рассмотрит такие эпизоды и даст соответствующую оценку арбитрам – и сидящим на VAR, и судящим матч. Если посмотреть момент, то это прямая и чистая красная карточка, по моему мнению. Нашим игрокам такие карточки давали, и я не знаю, почему именно «Полесью» их не дают. Наверное, что-то делается в нашем футболе и вне футбола, скажем так.

– Что ты можешь сказать о своем повреждении, насколько оно серьезно?
– На самом деле было очень тяжело доиграть этот матч, потому что получил довольно неприятную травму, которая мне не позволяет сейчас полностью готовиться к матчу Лиги чемпионов. Теперь нужно заниматься именно этим моментом, восстанавливаться и подготовиться к игре с «Антверпеном». Надеюсь, все будет хорошо. Но, конечно, это меня очень огорчает, потому что впереди очень важна игра для нас и нужно думать о ней, а у меня сейчас все мысли о том, как вылечить ногу и подготовиться к игре.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 6
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avk2307
Тому що жовтих не дають Шахтарю дуже явних. 
Та і дали ж черовону Поліссю, а от Сікан за два дуже грубих фола на воротарі та захиснику навіть жовтої не отримав...
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+5
NoMad
Вони зі серуном одну дурь приймають?
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+3
AutumnBridge
1925 сегодня удалили на 7-й минуте.   А когда они посмели отыграться и выйти вперёд, то им ещё поставили 11.   Это всё у нас субъективное и даже ВАР.)   Но если вы заслужили победу, то хотя бы 1 мяч обязан был оказаться в сетке ворот Бойко.   А этого не случилось.  Значит радуйтесь что не пропустили лаки панч, как когда то от Зари.
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Alexey75
Договорился с Срной давить на рефери. Один и тот же текст
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+2
DK1961
Ржавые мажоры привыкли, что судьи на них всегда работают (в Украине). Привыкайте к НОРМАЛЬНОМУ судейству - при котором вы даже в призеры можете не попасть
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-1
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