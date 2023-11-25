Источник: Британский гранд может приобрести Лунина или голкипера Ливерпуля
«Селтик» выбирает между двумя вратарями
24-летний украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин попал в сферу интересов шотландского «Селтика».
По информации The Celtic Boys, «Кельты» зимой планируют усилить вратарскую позицию и рассматривают в настоящее время два варианта. Кроме Лунина «зелено-белые» заинтересованы в подписании резервного стража ворот «Ливерпуля» Куивина Келлехера.
«Реал» планирует продлить соглашение с украинским стражем ворот Андреем Луниным, но проблема может возникнуть в том, что украинец может принять окончательное решение покинуть клуб. Ранее появилась информация, что к Лунину проявляют интерес топовые клубы Бундеслиги.
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