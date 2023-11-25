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Испания
25 ноября 2023, 14:13 |
2081
5

Источник: Британский гранд может приобрести Лунина или голкипера Ливерпуля

«Селтик» выбирает между двумя вратарями

25 ноября 2023, 14:13 |
2081
5
Источник: Британский гранд может приобрести Лунина или голкипера Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

24-летний украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин попал в сферу интересов шотландского «Селтика».

По информации The Celtic Boys, «Кельты» зимой планируют усилить вратарскую позицию и рассматривают в настоящее время два варианта. Кроме Лунина «зелено-белые» заинтересованы в подписании резервного стража ворот «Ливерпуля» Куивина Келлехера.

«Реал» планирует продлить соглашение с украинским стражем ворот Андреем Луниным, но проблема может возникнуть в том, что украинец может принять окончательное решение покинуть клуб. Ранее появилась информация, что к Лунину проявляют интерес топовые клубы Бундеслиги.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Селтик Ливерпуль трансферы трансферы Ла Лиги
Источник The Celtic Bhoys
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Комментарии 5
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ash
Британський гранд
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+3
naverland
Селтик круто, но вот чемпионат Шотландии то очень слабо. 
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+2
Burevestnik
вся Британія труситься від жаху перед матчами з цим грантом !!!   
Ответить
0
Умник
Селтик это круто, Харт стареет.
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-1
Simar
Вангую, никуда он не перейдет, будет и дальше лавку поликовать)))
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-1
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