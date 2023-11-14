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  4. Реал планирует оставить Лунина на следующий сезон. Но снова вторым номером
Испания
14 ноября 2023, 17:39 | Обновлено 14 ноября 2023, 17:40
2164
10

Реал планирует оставить Лунина на следующий сезон. Но снова вторым номером

Надо договориться еще с украинцем

14 ноября 2023, 17:39 | Обновлено 14 ноября 2023, 17:40
2164
10
Реал планирует оставить Лунина на следующий сезон. Но снова вторым номером
Getty Images/Global Images Ukraine. Лунин

Мадридский «Реал» начал изучать кандидатуру резервного голкипера на следующий сезон.

«Сливочные» рассматривают два варианта – это выкуп арендованного в «Челси» Кепы Аррисабалаги, или продление соглашения с украинским стражем ворот Андреем Луниным. По информации defensacentral, «королевский» клуб предпочитает второй вариант, поскольку не желает выплачивать сумму отступных за переход Кепы.

Источник сообщает, окружение Лунина намекало, что голкипер желает покинуть «Реал» по окончании контракта из-за нехватки игровой практики, но хорошее предложение от мадридского клуба и увеличение количества игрового времени могут изменить эту ситуацию.

Ранее появилась информация, что к Лунину проявляют интерес топовые клубы Бундеслиги.

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Кепа Аррисабалага Андрей Лунин Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник DefensaCentral
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Комментарии 10
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Tasha19
Якщо Реал запропонує новий контракт,  то не здивуюся, якщо Лунін погодиться.
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+5
Перець
100%залишиться тут і до ворожки не ходи 
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+3
Владислав Рейский
Зря если опять поведеться и будет 2 матча в году при большом везении ничего не значащих проводить, вместо того что б играть в топ 4 команды какой-то, пусть и не реала
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+3
Octopus
Это было ожидаемо, зачем брать Аррисабалагу под Куртуа. Дешевле держать кого-то вроде Лунина.
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+1
fifa2020
Біжи Лунін, біжи, а то через 2-3 роки максимум в Зорю перейдеш)) Краще в Севільї, Евертоні, Лаціо, Наполі бути основним чим в Реалі другим номером)
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-1
Aries2005
Якщо запропонують більшу зп + більше ігрового часу, то чому б і не залишитись. От тільки завжди бути другим номером
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-2
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