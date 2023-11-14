Реал планирует оставить Лунина на следующий сезон. Но снова вторым номером

Мадридский «Реал» начал изучать кандидатуру резервного голкипера на следующий сезон.

«Сливочные» рассматривают два варианта – это выкуп арендованного в «Челси» Кепы Аррисабалаги, или продление соглашения с украинским стражем ворот Андреем Луниным. По информации defensacentral, «королевский» клуб предпочитает второй вариант, поскольку не желает выплачивать сумму отступных за переход Кепы.

Источник сообщает, окружение Лунина намекало, что голкипер желает покинуть «Реал» по окончании контракта из-за нехватки игровой практики, но хорошее предложение от мадридского клуба и увеличение количества игрового времени могут изменить эту ситуацию.

Ранее появилась информация, что к Лунину проявляют интерес топовые клубы Бундеслиги.