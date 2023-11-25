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Чемпионат Украины
Верес
25.11.2023 15:00 - : -
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
25 ноября 2023, 08:47 |
71
0

Верес – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Игра 15 тура УПЛ начнется 25 ноября в 15:00

25 ноября 2023, 08:47 |
71
0
Верес – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист 1925

В субботу, 25 ноября, состоится поединок 25 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ровенский «Верес» и харьковский «Металлист 1925». Игра пройдет в Ровно на поле стадиона «Авангард», начало – в 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра будет судить Виталий Романов из Днепра.

Верес – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Матч можно будет посмотреть на клубном YouTube-канале «Вереса».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Металлист 1925».

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Верес Ровно Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Верес - Металлист 1925 смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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