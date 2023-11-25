25.11.2023 15:00 - : -
Украина. Премьер лига25 ноября 2023, 08:47 |
71
0
Верес – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Игра 15 тура УПЛ начнется 25 ноября в 15:00
25 ноября 2023, 08:47 |
71
0
В субботу, 25 ноября, состоится поединок 25 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ровенский «Верес» и харьковский «Металлист 1925». Игра пройдет в Ровно на поле стадиона «Авангард», начало – в 15:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра будет судить Виталий Романов из Днепра.
Верес – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Матч можно будет посмотреть на клубном YouTube-канале «Вереса».
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Металлист 1925».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 ноября 2023, 21:05 152
Действующие чемпионы Украины остановили результативную серию из 41 матча в чемпионате
Футбол | 25 ноября 2023, 05:51 0
Получайте быстрее всех обзоры матчей на свой телефон в Телеграме!
Футбол | 25.11.2023, 00:06
Футбол | 24.11.2023, 09:16
Футбол | 24.11.2023, 10:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.11.2023, 17:50 9
23.11.2023, 15:25 1
23.11.2023, 15:20 4
24.11.2023, 15:39 7
23.11.2023, 20:32 2
23.11.2023, 19:38 1
23.11.2023, 12:56
23.11.2023, 13:57 3