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Украина. Премьер лига
25 ноября 2023, 08:36 | Обновлено 25 ноября 2023, 08:38
105
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Металлист 1925

Игра начнется в 15:00

25 ноября 2023, 08:36 | Обновлено 25 ноября 2023, 08:38
105
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Металлист 1925
ФК Металлист 1925

В субботу, 25 ноября, состоится поединок 25 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ровенский «Верес» и харьковский «Металлист 1925». Игра пройдет в Ровно на поле стадиона «Авангард», начало – в 15:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра будет судить Виталий Романов из Днепра.

Верес – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Матч можно будет посмотреть на клубном YouTube-канале «Вереса».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Металлист 1925».

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Верес Ровно Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Верес - Металлист 1925 где смотреть
Источник Sport.ua
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