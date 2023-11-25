Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Металлист 1925
Игра начнется в 15:00
В субботу, 25 ноября, состоится поединок 25 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ровенский «Верес» и харьковский «Металлист 1925». Игра пройдет в Ровно на поле стадиона «Авангард», начало – в 15:00.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра будет судить Виталий Романов из Днепра.
Верес – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Матч можно будет посмотреть на клубном YouTube-канале «Вереса».
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Металлист 1925».
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