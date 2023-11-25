Максим ШАЦКИХ: «Провели переговоры с Суаресом и Кавани»

Главный тренер узбекского «Пахтакора» Максим Шацких, который является также легендой киевского «Динамо», стал чемпионом своей страны. Эта победа стала для «Пахтакора» шестнадцатой. На пресс-конференции после получения титула специалист рассуждал о планах своей команды, в частности, желании усилиться известными игроками.

«Мы полностью контролировали игру. В первом тайме мы не забили, а во втором добились своего. Соперник сократил счет. Самое главное, что мы выиграли чемпионат.

Мы не смогли спокойно провести сезон, поэтому столкнулись с трудом. Мы потеряли много очков и пропустили много голов. Меня волнует то, что мы много раз позволяли сопернику забить. Чемпионство не дается легко. В последнем туре в прошлом сезоне мы выиграли чемпионство в первом туре текущего сезона.

Будем привлекать в команду новых игроков. Мы составили план по этому поводу и стремимся его реализовать. В следующем сезоне команда полностью изменится. Вы увидите более сильную и агрессивную команду. Я не раз говорил, что в зимнее трансферное окно трудно купить хороших игроков. Причина в том, что многие чемпионаты проводят сезон по системе осень-весна и качественные игроки играют в своих командах. За полгода тяжело найти хороших кандидатов.

Мы провели переговоры с Суаресом и Каваном. Но поймите одно, многим хорошим игрокам тяжело приехать в Узбекистан. Привезти звездного игрока не проблема. У игрока должны быть товарищи по команде такого же уровня, как он. К примеру, Месси легко может играть без одноклубников. Остальные не такие. «Пахтакор» вполне может привезти топ-игрока в Узбекистан, но есть несколько проблем, которые мешают этому. Звездный игрок хочет условия на самом высоком уровне.

У нас большие планы, вы не представляете, какие они. Я не буду вам говорить о наших целях вперед. Вы узнаете позже. Быстро реализовать подобные планы в нашей стране невозможно. Это занимает некоторое время.

«Пахтакор» не слабее всех в чемпионате. Мы самая сильная команда, ни один соперник не может победить нас в одной игре. Мы можем победить только себя. Как известно, против «Пахтакора» каждая команда играет на особом энтузиазме», – сказал Шацких.