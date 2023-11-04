Суарес и Интер Майами согласовали контракт. Переход состоится зимой
Соглашение будет подписано по схеме 1+1
Американский «Интер Майами» продолжает собирать в свой состав бывших игроков «Барселоны. К Лионелю Месси, Сергио Бускетсу и Жорди Альбе зимой присоединится еще и Луис Суарес.
Сообщается, что клуб и игрок согласовали контракт по схеме 1+1. Он начнет действовать зимой этого года, когда откроется трансферное окно.
В настоящее время Луис Суарес является игроком бразильского «Грэмио». В этом сезоне уругвец забил 10 голов и отдал 10 голевых передач в 26 матчах.
Помимо «Барселоны» Суарес известен выступлениями за «Аякс», «Ливерпуль» и «Атлетико», а также специфическим способом борьбы с оппонентами на футбольном поле.
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