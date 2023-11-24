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  4. Марино ПУШИЧ: «Полесье играло жестко, но мы не жалуемся»
Украина. Премьер лига
24 ноября 2023, 21:36 | Обновлено 24 ноября 2023, 22:17
906
7

Марино ПУШИЧ: «Полесье играло жестко, но мы не жалуемся»

Тренер «Шахтера» – о матче против «Полесья»

24 ноября 2023, 21:36 | Обновлено 24 ноября 2023, 22:17
906
7
Марино ПУШИЧ: «Полесье играло жестко, но мы не жалуемся»
ФК Шахтер. Марино Пушич

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич поделился впечатлениями от матча 15-го тура УПЛ против «Полесья» (ничья 0:0):

«Мы сегодня играли очень хорошо. Однако футбол не всегда справедлив. У нас было много моментов, мы должны были выиграть, но после паузы мы не смогли подготовиться.

Я доволен тем, как мы сыграли. Я думаю, что мы доминировали с первой до последней секунды, мы не дали создать сопернику ни одного шанса. Организация игры была отличной. Мы владели мячом, создавали моменты. Мы много времени проводили в последней трети поля. Мы заслужили выиграть сегодня. Я горжусь своей командой. Нам надо было забить гол, к сожалению, нам этого не удалось.

Я не удивлен, что матч проходил в боевой манере. Иногда соперник играл жестко против нас, но это часть игры, и мы не жалуемся на это. В такой манере проходила игра и мы должны были искать решения для этих задач. Это жесткая игра, но это игра двух команд из верхушки турнирной таблицы. Это нормально для футбола».

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Марино Пушич Шахтер Донецк Полесье Житомир Шахтер - Полесье Украинская Премьер-лига
Источник УПЛ-ТВ
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Комментарии 7
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Sashko57
Даже судья не помог, хотя старался.
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+4
coba777
Серйозно? Хоча  один аргумент.
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+2
ZANREGENT1993
Полесье молодцы!
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+1
Burevestnik
шо ото він таке звіздить !!!
вчора давав інтерв'ю і казав  ""готові на 100%""
сьогодні каже ""після паузи не змогли підготуватись"" 
так це він вчора збрехав чи сьогодні  бреше,  чи шо...
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+1
Віктор Коробка
Якраз футбол сьогодні був більш-менш коректний. Червона Танковського - то таке. Там треба було зривати атаку на останніх хвилинах. А травми більш з-за температури повітря 1 градус.
А от з замінами щось не ладне в команді. Треба довіряти гравцям, підтягувати до основи. А то будь-яка травма - і грати нікому. Це не добре - всього 2 заміни аж наприкінці гри. А ще ЛЧ грати, Кубок України та  перенесені матчі. 
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+1
avk2307
Ви зрозумійте, в Шахтарі дуже важка ситуація. Є лідери Судаков (беззаперечно)і  трохи пристарілі Степанекнко, Ракицький і Матвієнко (з натяжкою останній). Далі гравці без досвіду і все. От як вони можуть грати проти досвідчених? з помилками...
Грап піде, дві не підуть, так і грають....
Тому тут виграли, а тут програли...
І нехай перемога над Барселоною не тішить. Вони так само сподівались на 2-1 , як і дома, а не вийшло, але зараз це не супер команда . Жирона тому доказ на 1 місці в Ла лізі
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0
New Zealander
К Пушичу притензий быть не может. Есть притензии к игрокам которые не реализовали свои моменты.
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-2
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