Марино ПУШИЧ: «Полесье играло жестко, но мы не жалуемся»

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич поделился впечатлениями от матча 15-го тура УПЛ против «Полесья» (ничья 0:0):

«Мы сегодня играли очень хорошо. Однако футбол не всегда справедлив. У нас было много моментов, мы должны были выиграть, но после паузы мы не смогли подготовиться.

Я доволен тем, как мы сыграли. Я думаю, что мы доминировали с первой до последней секунды, мы не дали создать сопернику ни одного шанса. Организация игры была отличной. Мы владели мячом, создавали моменты. Мы много времени проводили в последней трети поля. Мы заслужили выиграть сегодня. Я горжусь своей командой. Нам надо было забить гол, к сожалению, нам этого не удалось.

Я не удивлен, что матч проходил в боевой манере. Иногда соперник играл жестко против нас, но это часть игры, и мы не жалуемся на это. В такой манере проходила игра и мы должны были искать решения для этих задач. Это жесткая игра, но это игра двух команд из верхушки турнирной таблицы. Это нормально для футбола».