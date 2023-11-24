Марино ПУШИЧ: «Полесье играло жестко, но мы не жалуемся»
Тренер «Шахтера» – о матче против «Полесья»
Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич поделился впечатлениями от матча 15-го тура УПЛ против «Полесья» (ничья 0:0):
«Мы сегодня играли очень хорошо. Однако футбол не всегда справедлив. У нас было много моментов, мы должны были выиграть, но после паузы мы не смогли подготовиться.
Я доволен тем, как мы сыграли. Я думаю, что мы доминировали с первой до последней секунды, мы не дали создать сопернику ни одного шанса. Организация игры была отличной. Мы владели мячом, создавали моменты. Мы много времени проводили в последней трети поля. Мы заслужили выиграть сегодня. Я горжусь своей командой. Нам надо было забить гол, к сожалению, нам этого не удалось.
Я не удивлен, что матч проходил в боевой манере. Иногда соперник играл жестко против нас, но это часть игры, и мы не жалуемся на это. В такой манере проходила игра и мы должны были искать решения для этих задач. Это жесткая игра, но это игра двух команд из верхушки турнирной таблицы. Это нормально для футбола».
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вчора давав інтерв'ю і казав ""готові на 100%""
сьогодні каже ""після паузи не змогли підготуватись""
так це він вчора збрехав чи сьогодні бреше, чи шо...
А от з замінами щось не ладне в команді. Треба довіряти гравцям, підтягувати до основи. А то будь-яка травма - і грати нікому. Це не добре - всього 2 заміни аж наприкінці гри. А ще ЛЧ грати, Кубок України та перенесені матчі.
Грап піде, дві не підуть, так і грають....
Тому тут виграли, а тут програли...
І нехай перемога над Барселоною не тішить. Вони так само сподівались на 2-1 , як і дома, а не вийшло, але зараз це не супер команда . Жирона тому доказ на 1 місці в Ла лізі