ВИДЕО. Булеца сделал ассист за Заглембе в матче чемпионата Польши
Украинец помог команде выиграть в поединке 16-го тура против ЛКС Лодзь
Украинский хавбек Сергей Булеца сделал ассист за «Заглембе» в чемпионате Польши.
Украинец сделал навес на партнера на 9-й минуте и помог команде выиграть в матче 16-го тура против ЛКС Лодзь (2:0).
Булеца, выступающий за «Заглембе» на правах аренды из киевского «Динамо», забил 1 гол в 14 матчах чемпионата Польши.
«Заглембе» имеет 24 очка после 16 туров и идет на 7-м месте в чемпионате.
Чемпионат Польши. 16-й тур, 24 ноября
ЛКС Лодзь – Заглембе – 0:2
Голы: Копач, 9 (ассист: Булеца), Лавничак, 49
❗️ ВИДЕО в Telegram: ассист Сергея Булецы
Турнирная таблица
ВИДЕО. Булеца сделал ассист за Заглембе в чемпионате Польши
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