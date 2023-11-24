ВИДЕО. Булеца сделал ассист за Заглембе в матче чемпионата Польши

Украинский хавбек Сергей Булеца сделал ассист за «Заглембе» в чемпионате Польши.

Украинец сделал навес на партнера на 9-й минуте и помог команде выиграть в матче 16-го тура против ЛКС Лодзь (2:0).

Булеца, выступающий за «Заглембе» на правах аренды из киевского «Динамо», забил 1 гол в 14 матчах чемпионата Польши.

«Заглембе» имеет 24 очка после 16 туров и идет на 7-м месте в чемпионате.

Чемпионат Польши. 16-й тур, 24 ноября

ЛКС Лодзь – Заглембе – 0:2

Голы: Копач, 9 (ассист: Булеца), Лавничак, 49

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ВИДЕО. Булеца сделал ассист за Заглембе в чемпионате Польши