ВИДЕО. Булеца забил первый гол в Польше за Заглембе

Украинский полузащитник Сергей Булеца отметился первым голом за польский клуб «Заглембе».

В матче 10-го тура чемпионата Польши «Гурник» Забже – «Заглембе» Булеца поразил ворота хозяев на 36-й минуте.

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Для 24-летнего Булецы игра против «Гурника» из Забже стала 7 матчем за «Заглембе». На счету Сергея до этого было три ассиста.