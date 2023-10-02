Другие новости02 октября 2023, 21:27 | Обновлено 02 октября 2023, 21:34
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ВИДЕО. Булеца забил первый гол в Польше за Заглембе
Украинец отличился в игре против «Гурника» из Забже
02 октября 2023, 21:27 | Обновлено 02 октября 2023, 21:34
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Украинский полузащитник Сергей Булеца отметился первым голом за польский клуб «Заглембе».
В матче 10-го тура чемпионата Польши «Гурник» Забже – «Заглембе» Булеца поразил ворота хозяев на 36-й минуте.
Для 24-летнего Булецы игра против «Гурника» из Забже стала 7 матчем за «Заглембе». На счету Сергея до этого было три ассиста.
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