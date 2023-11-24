Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вторая лига. Шестая подряд победа лидера, Карпаты выстояли вдевятером
Украина. Вторая лига
24 ноября 2023, 16:41 | Обновлено 24 ноября 2023, 16:42
486
0

Вторая лига. Шестая подряд победа лидера, Карпаты выстояли вдевятером

Результаты матчей 19-го тура во второй лиге

24 ноября 2023, 16:41 | Обновлено 24 ноября 2023, 16:42
486
0
Вторая лига. Шестая подряд победа лидера, Карпаты выстояли вдевятером
МФК Металлург Запорожье

В пятницу, 24 ноября, прошли три матча в рамках 19-го тура чемпионата Украины среди команд второй лиги.

Лидер таблицы, «Звягель», одержал шестую подряд победу, обыграв в Киеве местный «Локомотив». Правда, забить подопечным Сергея Шищенко удалось, только когда в их составе было на одного игрока больше после удаления у хозяев в первом тайме. Вторая команда «Карпат» смогла выстоять против ЮКСЫ, доигрывая матч вдевятером, а в противостоянии резервистов «Металлурга» и «Кремня» сильнее оказались запорожцы.

Вторая лига. 19-й тур. 24 ноября

МФК «Металлург-2» - «Кремень-2» - 2:1
Голы: Толок, 16, Куралех, 58 – Баринов, 75.

«Локомотив» - «Звягель» - 0:2
Голы: Морговский, 50, Ндукве, 88.

ЮКСА – «Карпаты-2» - 1:1
Голы: Махнев, 56 – Скороход, 44.

По теме:
ЮКСА – Карпаты-2, Локомотив – Звягель. Смотреть онлайн LIVE
Нива Винница, Чайка и Кудровка ушли на зимнюю паузу в победном настроении
Нива В – Рух-2, Чайка – Реал Фарма, Тростянец – Кудровка. Смотреть онлайн
Звягель Карпаты-2 Львов Металлург-2 Запорожье Кремень-2 Кременчуг ЮКСА Тарасовка Локомотив Киев Вторая лига Украины
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Украинский футболист погиб с семьей в страшной аварии в Польше
Футбол | 23 ноября 2023, 20:32 1
ФОТО. Украинский футболист погиб с семьей в страшной аварии в Польше
ФОТО. Украинский футболист погиб с семьей в страшной аварии в Польше

Владимир Сниданко играл за любительскую команду

Повторить сказку Лестера? В Жироне в это не верят
Футбол | 23 ноября 2023, 19:29 7
Повторить сказку Лестера? В Жироне в это не верят
Повторить сказку Лестера? В Жироне в это не верят

В клубе сомневаются, что это реалистичная цель

«Ненавижу эту страну». Бронзовую призерку ЧМ выгнали из сборной Украины
Художественная гимнастика | 24.11.2023, 04:59
«Ненавижу эту страну». Бронзовую призерку ЧМ выгнали из сборной Украины
«Ненавижу эту страну». Бронзовую призерку ЧМ выгнали из сборной Украины
ГВАРДИОЛА: «Дела по нарушениям Ман Сити и Эвертона – совершенно разные»
Футбол | 24.11.2023, 16:13
ГВАРДИОЛА: «Дела по нарушениям Ман Сити и Эвертона – совершенно разные»
ГВАРДИОЛА: «Дела по нарушениям Ман Сити и Эвертона – совершенно разные»
ФОТО. Жена Александра Зубкова опубликовала горячие пляжные снимки в бикини
Футбол | 24.11.2023, 14:07
ФОТО. Жена Александра Зубкова опубликовала горячие пляжные снимки в бикини
ФОТО. Жена Александра Зубкова опубликовала горячие пляжные снимки в бикини
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Как Украина играла с Боснией и Герцеговиной: статистика встреч
Как Украина играла с Боснией и Герцеговиной: статистика встреч
23.11.2023, 13:57 3
Футбол
Манчестер Сити определился с будущим звездного вингера Жироны
Манчестер Сити определился с будущим звездного вингера Жироны
23.11.2023, 15:25 1
Футбол
Динамо перенесло матч с Рухом
Динамо перенесло матч с Рухом
23.11.2023, 17:27 4
Футбол
Босния: провал в отборе, тренерская чехарда и нестареющий Джеко
Босния: провал в отборе, тренерская чехарда и нестареющий Джеко
23.11.2023, 16:03 33
Футбол
Леннокс Льюис предостерег Фьюри от серьезной ошибки перед боем с Усиком
Леннокс Льюис предостерег Фьюри от серьезной ошибки перед боем с Усиком
23.11.2023, 14:24 3
Бокс
СПАЛЛЕТТИ: Мы ничего не украли. Эпизод с Мудриком не был таким однозначным
СПАЛЛЕТТИ: Мы ничего не украли. Эпизод с Мудриком не был таким однозначным
23.11.2023, 23:27 19
Футбол
Стал известен коэффициент на то, что сборная Украины выиграет Евро-2024
Стал известен коэффициент на то, что сборная Украины выиграет Евро-2024
23.11.2023, 17:50 9
Футбол
Статистики оценили шансы Украины на выход на Евро-2024 после жеребьевки
Статистики оценили шансы Украины на выход на Евро-2024 после жеребьевки
23.11.2023, 15:20 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем