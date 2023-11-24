Вторая лига. Шестая подряд победа лидера, Карпаты выстояли вдевятером
Результаты матчей 19-го тура во второй лиге
В пятницу, 24 ноября, прошли три матча в рамках 19-го тура чемпионата Украины среди команд второй лиги.
Лидер таблицы, «Звягель», одержал шестую подряд победу, обыграв в Киеве местный «Локомотив». Правда, забить подопечным Сергея Шищенко удалось, только когда в их составе было на одного игрока больше после удаления у хозяев в первом тайме. Вторая команда «Карпат» смогла выстоять против ЮКСЫ, доигрывая матч вдевятером, а в противостоянии резервистов «Металлурга» и «Кремня» сильнее оказались запорожцы.
Вторая лига. 19-й тур. 24 ноября
МФК «Металлург-2» - «Кремень-2» - 2:1
Голы: Толок, 16, Куралех, 58 – Баринов, 75.
«Локомотив» - «Звягель» - 0:2
Голы: Морговский, 50, Ндукве, 88.
ЮКСА – «Карпаты-2» - 1:1
Голы: Махнев, 56 – Скороход, 44.
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