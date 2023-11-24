Вторая лига. Шестая подряд победа лидера, Карпаты выстояли вдевятером

В пятницу, 24 ноября, прошли три матча в рамках 19-го тура чемпионата Украины среди команд второй лиги.

Лидер таблицы, «Звягель», одержал шестую подряд победу, обыграв в Киеве местный «Локомотив». Правда, забить подопечным Сергея Шищенко удалось, только когда в их составе было на одного игрока больше после удаления у хозяев в первом тайме. Вторая команда «Карпат» смогла выстоять против ЮКСЫ, доигрывая матч вдевятером, а в противостоянии резервистов «Металлурга» и «Кремня» сильнее оказались запорожцы.

Вторая лига. 19-й тур. 24 ноября

МФК «Металлург-2» - «Кремень-2» - 2:1

Голы: Толок, 16, Куралех, 58 – Баринов, 75.

«Локомотив» - «Звягель» - 0:2

Голы: Морговский, 50, Ндукве, 88.

ЮКСА – «Карпаты-2» - 1:1

Голы: Махнев, 56 – Скороход, 44.