Украина. Вторая лига24 ноября 2023, 10:23 | Обновлено 24 ноября 2023, 10:47
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ЮКСА – Карпаты-2, Локомотив – Звягель. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 24 ноября видеотрансляцию матчей 19-го тура Второй лиги
24 ноября 2023, 10:23 | Обновлено 24 ноября 2023, 10:47
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24 ноября проходят поединки 19-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура, последнего в осенней части сезона.
Вторая лига. 19-й тур, 24 ноября
- 12:00. Металлург-2 – Кремень-2
- 12:30. Локомотив Киев – Звягель
- 13:00. ЮКСА – Карпаты-2
Турнирная таблица
12:00. Металлург-2 – Кремень-2
12:30. Локомотив Киев – Звягель
13:00. ЮКСА – Карпаты-2
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