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Чемпионат Украины
ЮКСА
24.11.2023 13:00 - : -
Карпаты-2
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
24 ноября 2023, 10:23 | Обновлено 24 ноября 2023, 10:47
45
0

ЮКСА – Карпаты-2, Локомотив – Звягель. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 24 ноября видеотрансляцию матчей 19-го тура Второй лиги

24 ноября 2023, 10:23 | Обновлено 24 ноября 2023, 10:47
45
0
ЮКСА – Карпаты-2, Локомотив – Звягель. Смотреть онлайн LIVE
ФК Карпаты Львов

24 ноября проходят поединки 19-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура, последнего в осенней части сезона.

Вторая лига. 19-й тур, 24 ноября

  • 12:00. Металлург-2 – Кремень-2
  • 12:30. Локомотив Киев – Звягель
  • 13:00. ЮКСА – Карпаты-2

Турнирная таблица

12:00. Металлург-2 – Кремень-2

12:30. Локомотив Киев – Звягель

13:00. ЮКСА – Карпаты-2

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Источник Sport.ua
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