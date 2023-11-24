«Снимал трусы и брал телефон». Тренер Загреба раскритиковал Михайличенко
Сергей Якирович рассказал, почему украинец больше не играет за «Динамо» Загреб
Главный тренер «Динамо» Загреба Сергей Якирович рассказал, почему Богдан Михайличенко больше не играет за хорватскую команду:
«После поражения от «Баллкани» в Приштине я решил его отстранить. Общественность думает, что я сделал это из-за его игры, но это неправда. Потому что если бы я сажал игроков за их игру, я бы мог избавиться от десятерых! Богдан пришел после игры в раздевалку, снял трусы и взял телефон, разговаривая по телефону так, будто ничего не произошло... Я злюсь из-за поражения! Получается, что он с командой только физически, а его дух в другом месте. Я думаю, что такие игроки нам не нужны».
Последним матчем 26-летнего Богдана Михайличенко за «Динамо» Загреб стал матч Лиги конференций против «Баллкани», который хорватская команда проиграла со счетом 0:2. Игра состоялась 5 октября, с тех пор украинец не сыграл ни одной минуты.
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