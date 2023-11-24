«Снимал трусы и брал телефон». Тренер Загреба раскритиковал Михайличенко

Главный тренер «Динамо» Загреба Сергей Якирович рассказал, почему Богдан Михайличенко больше не играет за хорватскую команду:

«После поражения от «Баллкани» в Приштине я решил его отстранить. Общественность думает, что я сделал это из-за его игры, но это неправда. Потому что если бы я сажал игроков за их игру, я бы мог избавиться от десятерых! Богдан пришел после игры в раздевалку, снял трусы и взял телефон, разговаривая по телефону так, будто ничего не произошло... Я злюсь из-за поражения! Получается, что он с командой только физически, а его дух в другом месте. Я думаю, что такие игроки нам не нужны».

Последним матчем 26-летнего Богдана Михайличенко за «Динамо» Загреб стал матч Лиги конференций против «Баллкани», который хорватская команда проиграла со счетом 0:2. Игра состоялась 5 октября, с тех пор украинец не сыграл ни одной минуты.