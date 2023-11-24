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24 ноября 2023, 12:54 |
1034
5

«Снимал трусы и брал телефон». Тренер Загреба раскритиковал Михайличенко

Сергей Якирович рассказал, почему украинец больше не играет за «Динамо» Загреб

24 ноября 2023, 12:54 |
1034
5
«Снимал трусы и брал телефон». Тренер Загреба раскритиковал Михайличенко
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Динамо» Загреба Сергей Якирович рассказал, почему Богдан Михайличенко больше не играет за хорватскую команду:

«После поражения от «Баллкани» в Приштине я решил его отстранить. Общественность думает, что я сделал это из-за его игры, но это неправда. Потому что если бы я сажал игроков за их игру, я бы мог избавиться от десятерых! Богдан пришел после игры в раздевалку, снял трусы и взял телефон, разговаривая по телефону так, будто ничего не произошло... Я злюсь из-за поражения! Получается, что он с командой только физически, а его дух в другом месте. Я думаю, что такие игроки нам не нужны».

Последним матчем 26-летнего Богдана Михайличенко за «Динамо» Загреб стал матч Лиги конференций против «Баллкани», который хорватская команда проиграла со счетом 0:2. Игра состоялась 5 октября, с тех пор украинец не сыграл ни одной минуты.

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Богдан Михайличенко Динамо Загреб чемпионат Хорватии по футболу
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Gargantua
а что надо было делать?
у них принято в трусах душ принимать?
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+3
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TarasTaras94
Щось занадто жорстко із за одніє ситуації. Ну типу виглядає як неадекватність тренера насправді. Ну я розумію як би це систематичні речі були, а так трохи не ясно.
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+2
FunnyCat_____
Лига Конференций без Динамо и АК224 так постоянно делают, и ничего зазорного в этом не видят
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0
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