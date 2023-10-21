Другие новости21 октября 2023, 13:39 | Обновлено 21 октября 2023, 13:58
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В Динамо Загреб не рассчитывают на Михаличенко
Зимой Богдан Михайличенко может покинуть хорватский клуб
21 октября 2023, 13:39 | Обновлено 21 октября 2023, 13:58
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Тренерский штаб хорватского «Динамо» Загреб не рассчитывает на украинского защитника Богдана Михайличенко.
Михайличенко перевели тренироваться с юниорской командой и в пятницу он уже провел с ней первую тренировку. Зимой, вероятно, контракт с украинцем будет расторгнут.
В нынешнем сезоне в составе «Динамо» Загреб 26-летний Богдан Михайличенко сыграл 15 матчей и сделал две результативные передачи.
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