В Динамо Загреб не рассчитывают на Михаличенко

Тренерский штаб хорватского «Динамо» Загреб не рассчитывает на украинского защитника Богдана Михайличенко.

Михайличенко перевели тренироваться с юниорской командой и в пятницу он уже провел с ней первую тренировку. Зимой, вероятно, контракт с украинцем будет расторгнут.

В нынешнем сезоне в составе «Динамо» Загреб 26-летний Богдан Михайличенко сыграл 15 матчей и сделал две результативные передачи.