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21 октября 2023, 13:39 | Обновлено 21 октября 2023, 13:58
373
0

В Динамо Загреб не рассчитывают на Михаличенко

Зимой Богдан Михайличенко может покинуть хорватский клуб

21 октября 2023, 13:39 | Обновлено 21 октября 2023, 13:58
373
0
В Динамо Загреб не рассчитывают на Михаличенко
ФК Динамо Загреб. Богдан Михайличенко

Тренерский штаб хорватского «Динамо» Загреб не рассчитывает на украинского защитника Богдана Михайличенко.

Михайличенко перевели тренироваться с юниорской командой и в пятницу он уже провел с ней первую тренировку. Зимой, вероятно, контракт с украинцем будет расторгнут.

В нынешнем сезоне в составе «Динамо» Загреб 26-летний Богдан Михайличенко сыграл 15 матчей и сделал две результативные передачи.

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Названа оценка Михайличенко за неожиданно проигранный матч Динамо Загреб
Богдан Михайличенко Динамо Загреб чемпионат Хорватии по футболу
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