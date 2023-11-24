Суд продлил досудебное расследование по делу Коломойского. Назван срок

23 ноября прокуроры обратились в Шевченковский районный суд Киева о продлении досудебного расследования по делу украинского бизнесмену, бывшего владельца «Днепра» и неофициального владельца «Днепра-1» Игоря Коломойского.

Прокуроры попросили продление досудебного расследования по делу о завладении Коломойским средствами «ПриватБанка». По их словам, необходимо больше времени, чтобы опросить подозреваемых в уголовном производстве, провести следственные эксперименты, судебно-экономические экспертизы, провести допросы свидетелей, опросить должностных лиц «ПриватБанка» и т.д.

В то же время сторона защиты, в частности адвокаты Олег Пушкарь и Александр Лысак, просили не удовлетворять ходатайство прокурора о продолжении досудебного расследования.

«Есть документы, есть финансовые операции, поэтому в этом объем доказательств сводится не к свидетельским показаниям, а к расчетным операциям», – сказал Лысак.



Суд в итоге удовлетворил ходатайство прокуроров продолжить досудебное расследование. 27 октября суд продлил Коломойскому срок содержания под стражей до 2 января с альтернативой залога в 3 млрд 891 млн грн.

16 ноября Апелляционный суд Киева частично изменил меру пресечения Игорю Коломойскому. Бизнесмен останется под стражей до 2 декабря, а не до 2 января 2024 года. Суд также уменьшил размер залога с 3 млрд 891 млн грн до 3 млрд 712 тыс грн.