Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Суд продлил досудебное расследование по делу Коломойского. Назван срок
Другие новости
24 ноября 2023, 03:49 |
20
0

Суд продлил досудебное расследование по делу Коломойского. Назван срок

Досудебное расследование продлено до 2 марта 2024 года включительно

24 ноября 2023, 03:49 |
20
0
Суд продлил досудебное расследование по делу Коломойского. Назван срок
Twitter. Игорь Коломойский

23 ноября прокуроры обратились в Шевченковский районный суд Киева о продлении досудебного расследования по делу украинского бизнесмену, бывшего владельца «Днепра» и неофициального владельца «Днепра-1» Игоря Коломойского.

Прокуроры попросили продление досудебного расследования по делу о завладении Коломойским средствами «ПриватБанка». По их словам, необходимо больше времени, чтобы опросить подозреваемых в уголовном производстве, провести следственные эксперименты, судебно-экономические экспертизы, провести допросы свидетелей, опросить должностных лиц «ПриватБанка» и т.д.

В то же время сторона защиты, в частности адвокаты Олег Пушкарь и Александр Лысак, просили не удовлетворять ходатайство прокурора о продолжении досудебного расследования.

«Есть документы, есть финансовые операции, поэтому в этом объем доказательств сводится не к свидетельским показаниям, а к расчетным операциям», – сказал Лысак.

Суд в итоге удовлетворил ходатайство прокуроров продолжить досудебное расследование. 27 октября суд продлил Коломойскому срок содержания под стражей до 2 января с альтернативой залога в 3 млрд 891 млн грн.

16 ноября Апелляционный суд Киева частично изменил меру пресечения Игорю Коломойскому. Бизнесмен останется под стражей до 2 декабря, а не до 2 января 2024 года. Суд также уменьшил размер залога с 3 млрд 891 млн грн до 3 млрд 712 тыс грн.

По теме:
Все матчи с VAR. Кто обслужит игры Шахтер – Полесье, Динамо – Рух
Суд США оправдал Роналду по делу об изнасиловании
Источник: Днепр-1 и 2 Металлиста интересуются полузащитником из Второй лиги
Игорь Коломойский криминал арест суд Днепр 1+1 Медиа Днепр-1
Источник Суспільне | Новини
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определен соперник для Украины. Итоги жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
Футбол | 23 ноября 2023, 13:13 123
Определен соперник для Украины. Итоги жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
Определен соперник для Украины. Итоги жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024

21 марта будут сыграны полуфиналы плей-офф, 26 марта пройдут финалы

Леннокс Льюис предостерег Фьюри от серьезной ошибки перед боем с Усиком
Бокс | 23 ноября 2023, 14:24 3
Леннокс Льюис предостерег Фьюри от серьезной ошибки перед боем с Усиком
Леннокс Льюис предостерег Фьюри от серьезной ошибки перед боем с Усиком

Легендарный боксер уверен, что к поединку с украинцем нужно быть готовым на все 100%

Коваленко скучно не будет. Воспитанник Динамо подписал контракт с Эмполи
Футбол | 23.11.2023, 22:50
Коваленко скучно не будет. Воспитанник Динамо подписал контракт с Эмполи
Коваленко скучно не будет. Воспитанник Динамо подписал контракт с Эмполи
Манчестер Сити определился с будущим звездного вингера Жироны
Футбол | 23.11.2023, 15:25
Манчестер Сити определился с будущим звездного вингера Жироны
Манчестер Сити определился с будущим звездного вингера Жироны
ФОТО. Известный украинский певец встретился с Луниным и Зозулей в Мадриде
Футбол | 23.11.2023, 19:36
ФОТО. Известный украинский певец встретился с Луниным и Зозулей в Мадриде
ФОТО. Известный украинский певец встретился с Луниным и Зозулей в Мадриде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стали известны корзины посева для жеребьевки финального раунда Евро-2024
Стали известны корзины посева для жеребьевки финального раунда Евро-2024
22.11.2023, 07:50 29
Футбол
Ребров оценил результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
Ребров оценил результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
23.11.2023, 14:47 1
Футбол
Левченко рассказала о взаимоотношениях с лидером сборной Магучих
Левченко рассказала о взаимоотношениях с лидером сборной Магучих
22.11.2023, 19:12 6
Другие виды
ВИДЕО. После поражения в Загребе Петраков дал пресс-конференцию из 20 слов
ВИДЕО. После поражения в Загребе Петраков дал пресс-конференцию из 20 слов
22.11.2023, 15:05 7
Футбол
Травма Пидручного, Билосюк на Кубке IBU, где сестры Семеренко?
Травма Пидручного, Билосюк на Кубке IBU, где сестры Семеренко?
23.11.2023, 07:06 11
Биатлон
Президент УЕФА: «Хотел бы, чтобы Босния и Герцеговина вышла на Евро-2024»
Президент УЕФА: «Хотел бы, чтобы Босния и Герцеговина вышла на Евро-2024»
23.11.2023, 15:17 43
Футбол
ЛУЧЕСКУ: «Казахстан на Евро? Невероятно, чтобы УЕФА допустил такое»
ЛУЧЕСКУ: «Казахстан на Евро? Невероятно, чтобы УЕФА допустил такое»
22.11.2023, 07:43 17
Футбол
Статистики оценили шансы Украины на выход на Евро-2024 после жеребьевки
Статистики оценили шансы Украины на выход на Евро-2024 после жеребьевки
23.11.2023, 15:20 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем