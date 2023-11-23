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Украина. Премьер лига
23 ноября 2023, 17:37 | Обновлено 23 ноября 2023, 18:00
583
0

ЭДСОН – о подготовке к матчу с Динамо и украинских морозах

«Рух» сыграет в Киеве 26 ноября

23 ноября 2023, 17:37 | Обновлено 23 ноября 2023, 18:00
583
0
ЭДСОН – о подготовке к матчу с Динамо и украинских морозах
ФК Рух. Эдсон Фернандо

Бразильский полузащитник «Руха» Эдсон Фернандо рассказал о подготовке к предстоящему матчу 15-го тура чемпионата Украины против киевского «Динамо», а также поделился впечатлениями об украинских морозах.

«Несмотря на то, что «Динамо» – именитый украинский клуб и очень серьезный соперник, мы готовимся к игре с киевлянами так же, как и к другим нашим оппонентам, – поделился бразильский легионер с официальным клубным сайтом. – Сейчас чемпионат очень ровный и каждая команда опасна.

Конечно, мне тяжело привыкнуть к украинским морозам. Но я и другие легионеры должны адаптироваться к таким условиям. Нам осталось отыграть три матча в этом году и мы должны приложить все усилия, чтобы добиться положительного результата.

Футболисты «Руха» привыкли, что у нас достаточно сложные тренировки, и мы много и тяжело работаем на них. Однако мы понимаем, что это правильный подход, потому что команда показывает хорошие результаты. Игроки привыкают к тяжелым нагрузкам и требованиям тренерского штаба, и мы надеемся, что наши старания будут вознаграждены победами».

Отметим, что в нынешнем сезоне Эдсон Фернандо провел за «Рух» 11 матчей в чемпионате Украины, но открыть свой голевой счет пока не смог.

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Источник Sport.ua
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