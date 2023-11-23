Балотелли раскритиковал форвардов Италии за игру с Украиной

Бывший нападающий сборной Италии Марио Балотелли заявил, что легко бы усилил Скуадру адзурру на чемпионате Европы в Германии.

«Если я здоров, то по-прежнему считаю себя сильнейшим. Играли ли Распадори и Скамакка против Украины? Сколько ударов они нанесли вместе? Два? Я хочу восстановиться и играть за сборную.

Если я буду здоров, то останусь лучшим нападающим Италии. Я хочу вернуться и снова играть за сборную. Я всегда надеюсь на вызов», – сказал Балотелли, который в последний раз играл за сборную в 2018 году.

Отметим, что в матче с Украиной нападающие сборной Италии Джакомо Распадори и Джанлука Скамакка сыграли по тайму.

Ранее Балотелли прокомментировал скандальный эпизод с неназначенным пенальти в матче отбора к Евро-2024 против Украины (0:0):