Балотелли раскритиковал форвардов Италии за игру с Украиной
Марио уверен, что он все еще лучший итальянский нападающий
Бывший нападающий сборной Италии Марио Балотелли заявил, что легко бы усилил Скуадру адзурру на чемпионате Европы в Германии.
«Если я здоров, то по-прежнему считаю себя сильнейшим. Играли ли Распадори и Скамакка против Украины? Сколько ударов они нанесли вместе? Два? Я хочу восстановиться и играть за сборную.
Если я буду здоров, то останусь лучшим нападающим Италии. Я хочу вернуться и снова играть за сборную. Я всегда надеюсь на вызов», – сказал Балотелли, который в последний раз играл за сборную в 2018 году.
Отметим, что в матче с Украиной нападающие сборной Италии Джакомо Распадори и Джанлука Скамакка сыграли по тайму.
Ранее Балотелли прокомментировал скандальный эпизод с неназначенным пенальти в матче отбора к Евро-2024 против Украины (0:0):
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