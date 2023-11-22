Марио БАЛОТЕЛЛИ: «Кристанте фолил на Мудрике. Это пенальти и точка»

Бывший нападающий сборной Италии Марио Балотелли прокомментировал скандальный эпизод с неназначенным пенальти в матче отбора к Евро-2024 против Украины (0:0):

«Если бы на мне не поставили такой пенальти, то я бы сошел с ума. Это однозначно пенальти. Конечно, хорошо, что мы едем на Евро, но подумайте, какой бы была наша реакция, если бы такой момент произошел с нами. Это пенальти. Точка. Кристанте сфолил на Мудрике и это пенальти. Точка. Нет сомнений. Но Доннарумма все равно отбил бы этот одиннадцатиметровый».

Ранее похожее мнение выразил вратарь итальянцев Джанлуиджи Доннарумма.

Напомним, на последних минутах матча Украина – Италия Михаил Мудрик получил мяч в штрафной площадке итальянцев, но на нем сразу же сфолил Бриан Кристанте. Судья решил не ставить пенальти.