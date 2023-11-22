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  4. Марио БАЛОТЕЛЛИ: «Кристанте фолил на Мудрике. Это пенальти и точка»
Чемпионат Европы
22 ноября 2023, 14:15 | Обновлено 22 ноября 2023, 14:16
3120
5

Марио БАЛОТЕЛЛИ: «Кристанте фолил на Мудрике. Это пенальти и точка»

Бывший нападающий сборной Италии прокомментировал скандальный эпизод из матча против Украины

22 ноября 2023, 14:15 | Обновлено 22 ноября 2023, 14:16
3120
5
Марио БАЛОТЕЛЛИ: «Кристанте фолил на Мудрике. Это пенальти и точка»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший нападающий сборной Италии Марио Балотелли прокомментировал скандальный эпизод с неназначенным пенальти в матче отбора к Евро-2024 против Украины (0:0):

«Если бы на мне не поставили такой пенальти, то я бы сошел с ума. Это однозначно пенальти. Конечно, хорошо, что мы едем на Евро, но подумайте, какой бы была наша реакция, если бы такой момент произошел с нами. Это пенальти. Точка. Кристанте сфолил на Мудрике и это пенальти. Точка. Нет сомнений. Но Доннарумма все равно отбил бы этот одиннадцатиметровый».

Ранее похожее мнение выразил вратарь итальянцев Джанлуиджи Доннарумма.

Напомним, на последних минутах матча Украина – Италия Михаил Мудрик получил мяч в штрафной площадке итальянцев, но на нем сразу же сфолил Бриан Кристанте. Судья решил не ставить пенальти.

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Источник Tuttomercatoweb
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Комментарии 5
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Dfbj
Щось я небачу ніде відповіді УЕФА з приводу цього інциденту так як матчу і взагалі небуло
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+2
Pepik
Якби Артем підійшов до позначки навіть Далай-лама не допоміг би.
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0
potemkin78
какие проблемы, давайте подайте прошение о переигровке от имени Италии и Украины, мол судья допустил ошибку которая повлияла на результат матча, и все разговоры прекратятся, а так это просто бесполезный лай на луну
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0
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