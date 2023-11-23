Видимо, до, во время и после итальянско-украинского лобового столкновения за путевку на Euro разве что совсем уж ленивцы не вспомнили слова главы УЕФА Александера Чеферина о том, что Италия, мол, слишком важна для футбола, и, если «Скуадра Адзурра» не попадет в Германию, это будет катастрофой. Ну, и те же небездельники не чурались добавления нескольких слов в адрес испанской Фемиды (до матча – скорее, с настороженностью, после – уже не скупясь на проклятия). Некоторые даже проследили историческую параллель: Аугусто Ламо Кастильо – Антонио Хесус Лопес Ньето – Антонио Мигель Матеу Лаос. Ну, и сейчас в этой «цепочке испанского позора» появился очередной персонаж (и не один, ведь о загадочной приверженности УЕФА к назначению арбитром ВАР на решающие матчи сборной Украины одного и того же рефери также много говорилось), а отечественные остроумцы твердят: мол, теперь мы хорошо знаем, что такое испанский стыд. Ну, как по мне, пенальти, скорее, был, чем нет. Показательно, что La Gazzetta dello Sport по горячим следам меняла слова в заголовке передовицы, посвященной этому матчу: то у них «хаос» в добавленное время (через 10 минут после финального свистка), то уже «cтрах» в добавленное время (где-то через час после игры), а впоследствии вообще убрали в заголовке упоминание о случившемся на исходе игры. Как бы то ни было, а непросмотр ВАРа, который ставят в вину Хесусу Хилю Мансано, объясняется тем, что мнения арбитра на ВАР и арбитра в поле совпали: не пенальти. И меня удивляет, что даже футбольные люди рефренируют: непонятно, почему он не пошел на просмотр. Просмотреть телеповтор арбитр мог только в случае, если судья на ВАР решил бы, что это пенальти. А так, чего смотреть, если вся Фемида единодушна.

Сказать, что наши болельщики, что называется, были удивлены решением этого Хесуса, было бы преувеличением. Для многих это казалось чем-то весьма ожидаемым. Теория заговора? Ну, честно говоря, нехорошие мысли у меня закрались еще во время жеребьевки. Свести чемпиона и вице-чемпиона Европы в одну группу и добавить к ним Украину – не беспроигрышный ли вариант не пустить на Euro нашу команду? Да, все, в конце концов, получилось (по крайней мере, пока что), если такой замысел был, хотя и висело на тоненьком-тонюсеньком волоске. Не готов сейчас говорить о том, будут ли вставлять нашей команде палки в колеса в мартовском плей-офф (может, хоть плей-офф пройдет без катастроф?), но и отрицать, что мотивы для боязни у футбольных властей есть, не стану. Ведь Украина находится в состоянии войны. Наш известный своим терроризмом враг способен на бесчеловечное коварство. А терактов (да и просто беспорядков, спровоцированных подпутинской мразью) во время Euro боссам европейского футбола ох как бы не хотелось. Ну, и политические лозунги на трибунах (а сомневаться в том, что они будут провозглашаться, если украинская команда попадет в Германию, не приходится), мягко говоря, раздражают мнимо аполитичную УЕФА. О довоенном контракте с «Газпромом» также не стоит забывать, неизвестно, какие там есть пункты, и не выполняются ли они до сих пор.

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Меня сложно обвинить в несимпатии к итальянской сборной. Болельщицкий костер «Скуадра Адзурра» зажгла во мне еще в далеком 1978-м, когда стала единственной командой, победившей в поединке с, казалось бы, безальтернативной тогда Аргентиной с Марио Кемпесом и Даниэлем Пассареллой (и, хочется написать, военной хунтой, которая дорвалась до власти). В 1982-м то пламя запылало в моем болельщицком нутре еще сильнее и до сих пор не угасает. И – катастрофа или не катастрофа – но какая-то несуразица в неучастии «Скуадры» на больших турнирах есть. Однако в контексте сказанного Чеферином хочу заметить, что, по-моему, не совсем правильно неучастие в финальной стадии Euro не конкретно итальянской команды, а именно действующих чемпионов Европы. Не лучше ли чемпионам Европы (как, собственно, и чемпионам мира) автоматически гарантировать право участия в финальной стадии следующего подобного турнира? В таком случае и разговоров о «катастрофах» будет куда меньше, и количество искателей «теории заговора» уменьшится. Ведь победитель Лиги чемпионов получает же право участвовать в следующем розыгрыше вне зависимости от места в национальном чемпионате. Чемпионство имеет право на определенную привилегию. Почему бы таковой не быть автоматической квалификации на следующую финальную часть? В свое время чемпионы мира обладали таким бонусом. Его возрождение (и распространение на европейские состязания) в определенной степени умерит издевательскую риторику футбольную власть предержащих.

К слову, немного вистов к этому убеждению добавил и матч южноамериканского отбора на грядущий чемпионат мира между бразильцами и действующими чемпионами мира – аргентинцами. Сначала – продолжительные болельщицкие заварушки (у одних – ревность к действующим чемпионам, у других – к 5-кратным, а теснота на «Маракане» была еще та, проходов совсем не видно, повсюду – фанатье!), отложенный старт, сбитый настрой игроков. А потом – малоинтересная игра без ворот, и Лионель Месси, игравший последний матч в этом календарном году, с мыслями об отпуске и морском релаксе. По xG – 0,45:0,19 в пользу бразильцев (и не в пользу игры как таковой!), то есть ни одна команда не наиграла хотя бы на гол. Но аргентинцы, в конце концов, оказались, так сказать, на один гол более спокойными. Статистика фолов – 26:16, значит, получается, что «кудесники мяча» фолили почти каждые три минуты. А первый удар в створ ворот на две команды состоялся аж на последней минуте 1-го тайма. Так вот, если бы действующие чемпионы имели привилегию неучастия в отборе, то, вероятно, и другие команды думали в большей степени именно об игре, а не о том, как побольнее ударить по ногам зазнаек, сбить с них чемпионскую спесь. Вместе с тем, сами чемпионы получили бы некоторое время походить козырем, лишив себя головной боли официальных игр. А завистники разве что смотрели бы завистливыми глазами, не имея возможности дать волю своей злобе прямо на футбольном поле. Должно быть определенное время на охлаждение, на преодоление постчемпионского опустошения и постпровального разочарования. И это время иногда измеряется годами, чего уж там.

Итак, предложение: чемпионов – автоматом в финальную часть следующего аналогичного чемпионата (при 8-ми командах в финальной части Euro это было бы абсурдом, при 24-х – отнюдь!). Нехватка официальной игровой практики у обладателей титула? С появлением Лиги наций и всеобщей глобализацией, по-моему, эта проблема минимизирована. И еще: если чемпион мира представляет Европу, то именно Старый Свет должен иметь еще на одно место больше в финальной стадии следующего мундиаля, если Южную Америку – соответственно, южноамериканцев должно быть на одну команду больше, чем до того. Несколько умерить ту соседскую зависть-ревность такое нововведение сможет: завоевал титул – сделал доброе дело соседям.

Алексей РЫЖКОВ