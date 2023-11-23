Андорра – Израиль – 0:2. Потенциальный соперник Украины. Видео голов, обзор

21 ноября прошли матчи последнего 10-го тура квалификации Евро-2024.

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Израиль обыграла Андорру (3:0) и продолжит борьбу в плей-офф квалификации Евро-2024, где может стать соперником Украины.

Квалификация Евро-2024

Группа I. 10-й тур, 21 ноября

Андорра – Израиль – 0:2

Голы: Сервос, 29 (автогол), Кинда, 81

Видеообзор матча