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Евро
Андорра
21.11.2023 21:45 – FT 0 : 2
Израиль
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Чемпионат Европы
23 ноября 2023, 02:59 | Обновлено 23 ноября 2023, 03:16
23
0

Андорра – Израиль – 0:2. Потенциальный соперник Украины. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 10-го тура квалификации Евро-2024

23 ноября 2023, 02:59 | Обновлено 23 ноября 2023, 03:16
23
0
Андорра – Израиль – 0:2. Потенциальный соперник Украины. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

21 ноября прошли матчи последнего 10-го тура квалификации Евро-2024.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Израиль обыграла Андорру (3:0) и продолжит борьбу в плей-офф квалификации Евро-2024, где может стать соперником Украины.

Квалификация Евро-2024

Группа I. 10-й тур, 21 ноября

Андорра – Израиль – 0:2

Голы: Сервос, 29 (автогол), Кинда, 81

Видеообзор матча

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Гади Кинда (Израиль).
29’
ГОЛ ! Автогол забил Жоан Сервос (Андорра).
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Источник Sport.ua
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