Чемпионат Европы23 ноября 2023, 02:59 | Обновлено 23 ноября 2023, 03:16
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Андорра – Израиль – 0:2. Потенциальный соперник Украины. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча 10-го тура квалификации Евро-2024
23 ноября 2023, 02:59 | Обновлено 23 ноября 2023, 03:16
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21 ноября прошли матчи последнего 10-го тура квалификации Евро-2024.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Израиль обыграла Андорру (3:0) и продолжит борьбу в плей-офф квалификации Евро-2024, где может стать соперником Украины.
Квалификация Евро-2024
Группа I. 10-й тур, 21 ноября
Андорра – Израиль – 0:2
Голы: Сервос, 29 (автогол), Кинда, 81
Видеообзор матча
События матча
81’
ГОЛ ! Мяч забил Гади Кинда (Израиль).
29’
ГОЛ ! Автогол забил Жоан Сервос (Андорра).
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