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Чемпионат Европы
23 ноября 2023, 01:30 | Обновлено 23 ноября 2023, 01:42
328
0

Жребий плей-офф отбора к Евро-2024 для Украины. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 23 ноября в 13:00 жеребьевку стыковых матчей квалификации

23 ноября 2023, 01:30 | Обновлено 23 ноября 2023, 01:42
328
0
Жребий плей-офф отбора к Евро-2024 для Украины. Смотреть онлайн. LIVE
УЕФА

23 ноября в 13:00 по киевскому времени в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария) пройдет жеребьевка стыковых матчей квалификации Евро-2024.

Запланировано три стыковых мини-турнира: 21 марта будут сыграны шесть полуфиналов, 26 марта – три финала. Три победителя финалов дополнят состав участников финальной стадии Евро-2024.

12 участников отобраны на основе выступлений в Лиге наций 2022/23 – номинально это победители групп в Лигах А, В и С. Если какая-то из этих сборных вышла на Евро через квалификацию, ее место занимает следующая по рейтингу сборная из этой лиги.

Если от одной Лиги в стыковых турнирах участвует меньше четырех сборных, первый вакантный слот предоставляется команде с лучшим рейтингом Лиги наций из Лиги D, то есть Эстонии.

Оставшиеся места распределены между сборными с наиболее высоким рейтингом, которые не пробились в финальную стадию напрямую, но при этом победители групп в Лигах А, В и С не могут быть в одном стыковом турнире с командами рейтингом выше.

Сформированы полуфинальные матчи плей-офф квалификации Евро-2024:

Путь A

  • Полуфинал 1: Польша (1) – Эстония (4)
  • Полуфинал 2: Уэльс (2) – Финляндия / Украина / Исландия (3)

Путь B

  • Полуфинал 1: Израиль (1) – Украина / Исландия (4)
  • Полуфинал 2: Босния и Герцеговина (2) – Финляндия / Украина (3)

Путь C

  • Полуфинал 1: Грузия (1) – Люксембург (4)
  • Полуфинал 2: Греция (2) – Казахстан (3)

По пути Лиги С пойдут три победителя групп (Грузия, Греция и Казахстан) и лучший из обладателей вторых мест (Люксембург). Жеребьевка не требуется, матчи известны.

Путь B. В жеребьевке примут участие три обладателя вторых мест в Лиге В: Финляндия, Украина и Исландия. По пути Лиги В пойдут два победителя групп (Израиль, Босния и Герцеговина) и два обладателя вторых мест из тройки (Финляндия, Украина и Исландия).

Израиль, как победитель группы с наивысшим рейтингом, примет полуфинал 1, Босния и Герцеговина примет полуфинал 2. Для определения двух обладателей вторых мест, которые сыграют в Пути В будет проведена жеребьевка с участием трех команд. Для этого в чашу поместят шары с названиями Финляндии, Украины и Исландии.

Полуфиналы Пути B зависят от результатов жеребьевки.

Первый вытянутый шар:

  • Финляндия: отправляется в полуфинал 2.
  • Исландия: отправляется в полуфинал 1.
  • Украина: распределение по полуфиналам зависит от второго вытянутого шара.

Второй вытянутый шар:

  • Финляндия: отправляется в полуфинал 2.
  • Исландия: отправляется в полуфинал 1.
  • Украина: отправится в полуфинал 1, если первой вытянули Финляндию; отправится в полуфинал 2, если первой вытянули Исландию.

Путь A. Оставшаяся команда Лиги В сыграет в пути Лиги А. Третья вытянутая команда отправится в путь Лиги А и займет последнее вакантное место.

Путь А будет сформирован из двух команд Лиги А (Польша и Уэльс), обладателя второго места из Лиги В, которому достанется такой жребий, и Эстонии из Лиги D. Жеребьевка не требуется, матчи известны.

Как определятся хозяева в финалах стыковых матчей?

Будут проведены три жеребьевки, которые определят, какая полуфинальная пара в каждом пути получит право сыграть дома в финале стыков. После завершения соответствующего полуфинала его победитель сыграет на своем поле против победителя другого полуфинала.

Для каждого пути будут подготовлены два шара, представляющие каждую полуфинальную пару: Полуфинал 1 и Полуфинал 2.

Первый вытянутый шар определит, победитель какого полуфинала Пути C проведет финал дома. Второй вытянутый шар определит потенциальных гостей в этом матче. Аналогичная процедура будет проведена для Пути В и Пути А.

Жребий плей-офф квалификации Евро-2024 для Украины. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция жеребьевки проводится 23 ноября в 13:00 на официальном сайте УЕФА.

📺 Видеотрансляция

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Источник Sport.ua
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