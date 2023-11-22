Динамо запустило продажу благотворительных билетов на матч с Рухом

Футбольный клуб «Динамо» Киев запустил онлайн продажу благотворительных билетов на матч 15-го тура УПЛ, в котором столичный клуб 26 ноября 2023 будет принимать львовский «Рух».

Футбольный клуб «Динамо» Киев с первых недель полномасштабной войны активно участвует в различных проектах помощи стране. Еще в октябре прошлого года клуб и фандрейзинговая платформа United24 подписали меморандум о сотрудничестве.

В связи с военным положением болельщики не могут посещать матчи любимого клуба, однако каждый желающий может приобрести благотворительный билет и таким образом присоединиться к сбору средств через фандрейзинговую платформу United24. 100% стоимости билетов будут перечислены на медицинскую помощь.

Купить билеты можно на сайте Kontramarka или на сайте Tickets Box. Эти билеты не позволяют посетить матч на стадионе.

В продаже будут билеты на три категории. Каждый болельщик, который приобретет благотворительный билет, поучаствует в розыгрыше подарков от «Динамо» и партнеров клуба.

1 категория (билеты по 150 грн) – розыгрыш игровой футболки одного из игроков команды непосредственно с матча «Динамо» – «Рух»

2 категория (билеты по 100 грн) – розыгрыш брендового подарка от New Balance

3 категория (билеты по 50 грн) – розыгрыш подарка от официального фан-шопа «Динамо» Киев

Кроме того, каждый, кто приобретет благотворительный билет, получит разовую скидку в официальном клубном фан-шопе.

1 категория (150 грн) – 10%

2 категория (100 грн) – 7%

3 категория (50 грн) – 5%

В конце сезона среди болельщиков, которые приобретут благотворительные билеты на каждый матч, будет проведен отдельный большой розыгрыш подарков от клуба. Клуб призывает покупать благотворительные билеты на матчи «бело-синих» и помогайте спасать жизнь вместе с «Динамо» и United24.