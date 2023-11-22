26 ноября состоится один из центральных поединков 15-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором киевское «Динамо» на домашнем стадионе им. В. Лобановского будет принимать львовский «Рух».

Столичный клуб продолжает интенсивную подготовку к матчу со львовянами. Препятствием не стал и начавшийся на днях снег в Киеве.

После 11 сыгранных матчей в Украинской премьер-лиге «Динамо» занимает восьмую строчку в турнирной таблице с 19 очками, «Рух» отыграл на три матча больше и имеет в своем активе 24 очка и занимает пятое место.

ВИДЕО. Первый снег не помеха. Как Динамо готовится к матчу с Рухом