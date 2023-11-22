Реал планирует заменить Андрея Лунина молодым голкипером из Турции

«Реал» начал изучать кандидатуру резервного голкипера на следующий сезон.

Мадридский клуб заинтересован в покупке 17-летнего голкипера турецкого «Трабзонспора» Онуралпа Чевиккана. «Реал» нацелен на покупку молодого вратаря уже этой зимой.

Сообщалось, что «сливочные» планируют продлить соглашение с украинским стражем ворот Андреем Луниным, но проблема может возникнуть в том, что украинец может принять окончательное решение покинуть клуб.

Ранее появилась информация, что к Лунину проявляют интерес топовые клубы Бундеслиги.