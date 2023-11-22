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  4. Реал планирует заменить Андрея Лунина молодым голкипером из Турции
Испания
22 ноября 2023, 19:58 |
2381
4

Реал планирует заменить Андрея Лунина молодым голкипером из Турции

Интересуются «сливочные» Онуралпом Чевикканом

22 ноября 2023, 19:58 |
2381
4
Реал планирует заменить Андрея Лунина молодым голкипером из Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. Онуралп Чевиккан

«Реал» начал изучать кандидатуру резервного голкипера на следующий сезон.

Мадридский клуб заинтересован в покупке 17-летнего голкипера турецкого «Трабзонспора» Онуралпа Чевиккана. «Реал» нацелен на покупку молодого вратаря уже этой зимой.

Сообщалось, что «сливочные» планируют продлить соглашение с украинским стражем ворот Андреем Луниным, но проблема может возникнуть в том, что украинец может принять окончательное решение покинуть клуб.

Ранее появилась информация, что к Лунину проявляют интерес топовые клубы Бундеслиги.

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Реал Мадрид Андрей Лунин трансферы Ла Лиги трансферы Трабзонспор
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Комментарии 4
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samird
Молодого?)) Він не молодий, а юніор. А по воротарським міркам - немовля.
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0
Андрій
Андрей беги из помойки, есть лучшие команды. Эвертон как раз нуждается в хорошем вратаре!
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0
pol-55
А цей погодиться посидіти на лавці кілька років.
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0
Иван Иванов
дураки
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0
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