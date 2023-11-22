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Чемпионат Европы
22 ноября 2023, 18:29 | Обновлено 22 ноября 2023, 18:33
1873
1

Йожеф САБО: «Пенальти был, но высказывание Чеферина сыграло свою роль»

Экс-тренер сборной – о скандальном эпизоде с падением Мудрика

22 ноября 2023, 18:29 | Обновлено 22 ноября 2023, 18:33
1873
1
Йожеф САБО: «Пенальти был, но высказывание Чеферина сыграло свою роль»
1927.kiev.ua. Йожеф Сабо

Бывший игрок и тренер киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Йожеф Сабо поделился мнениями о неназначенном пенальти на последних минутах игры Украина – Италия (0:0).

«В эпизоде с падением Мудрика был 200% пенальти. Но высказывание Чеферина сыграло свою роль. Это несправедливость. Если бы такое нарушение произошло за пределами штрафной, то судья зафиксировал бы его. Мудрик выиграл пространство у соперника и тот его сбил. Я смотрел много повторов – это пенальти, без вопросов. Александер Чеферин должен подать в отставку. Нужно спросить, что он говорил судьям и какие рекомендации были для них. Даже если бы защитник сыграл рукой, это все равно не захотели бы замечать.

Можно сказать, что в руководстве в Европе остаются люди, которые решают, кто должен проходить дальше, а кто не должен. Это далеко от спортивного принципа. Так нельзя, особенно сегодня, когда Украина находится в таком тяжелом положении. Судьи явно вытащили Италию на чемпионат Европы. Итальянцы дают больше? Они собирают больше зрителей? Почему такое отношение к Украине уже не в первый раз?! Это вопиющий случай», – сказал Сабо

Напомним, на последних минутах матча Украина – Италия Михаил Мудрик получил мяч в штрафной площадке итальянцев, но на нем сразу же сфолил Брайан Кристанте. Судья не назначил пенальти и даже не пошел смотреть повтор эпизода.

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Источник 1927.kiev.ua
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