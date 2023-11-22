Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Арбитру не хватило яиц, чтобы назначить пенальти»

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий поделился мнениями о неназначенном пенальти на последних минутах игры Украина – Италия (0:0).

«По моему мнению, чистый пенальти! Я уверен, если бы такой момент был у наших ворот, арбитр, не задумываясь, назначил бы пенальти. Настораживает все это в контексте слов Чеферина. Но, подождите, УЕФА это независимая организация?! Как такие тезисы можно говорить перед матчем? Для меня это нонсенс.

Арбитр отработал нормально, но в ключевом моменте матча он побоялся даже пересмотреть повтор. Как когда-то сказал Вася Кобин: «Ему не хватило яиц, чтобы поставить пенальти». Мудрик был первым на мяче, контакт был, чтобы там не рассказывала эта лысая крыса Спаллетти. Он уже высказался насчет России – комплименты, спорт для него вне войны. Просто лысый шарлатан», – сказал Федецкий.

Напомним, на последних минутах матча Украина – Италия Михаил Мудрик получил мяч в штрафной площадке итальянцев, но на нем сразу же сфолил Брайан Кристанте. Судья не назначил пенальти и даже не пошел смотреть повтор эпизода.