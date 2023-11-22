Гибралтар – Нидерланды – 0:6. Видео голов и обзор матча

Нидерланды в этом матче не имели турнирной мотивации, поскольку заранее оформили выход в финальную часть Евро-2024. Однако сборной Гибралтара это не помогло, она в очередной раз разгромно проиграла и закончила отбор с нулем набранных очков.

Отбор Евро-2024, Группа А

Гибралтар – Нидерланды 0:6

Голы: Стенгс, 10, 50, 62, Виффер, 23, Коомпайнерс, 38, Гакпо, 81

Нидерланды: Вербрюгген, Тезе, де Врей, ван Дейк (Хато, 46), Хартман (Симонс, 63), Коомпайнерс, Виффер, Верман (Рейндерс, 46), Мален (Гакпо, 77), Стенгс, Вегхорст (Даллинг) .