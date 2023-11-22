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Евро
Гибралтар
21.11.2023 21:45 – FT 0 : 6
Нидерланды
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Чемпионат Европы
22 ноября 2023, 01:19 |
13
0

Гибралтар – Нидерланды – 0:6. Видео голов и обзор матча

Нидерландская команда закончила отбор на втором месте

22 ноября 2023, 01:19 |
13
0
Гибралтар – Нидерланды – 0:6. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Нидерланды в этом матче не имели турнирной мотивации, поскольку заранее оформили выход в финальную часть Евро-2024. Однако сборной Гибралтара это не помогло, она в очередной раз разгромно проиграла и закончила отбор с нулем набранных очков.

Отбор Евро-2024, Группа А

Гибралтар – Нидерланды 0:6

Голы: Стенгс, 10, 50, 62, Виффер, 23, Коомпайнерс, 38, Гакпо, 81

Нидерланды: Вербрюгген, Тезе, де Врей, ван Дейк (Хато, 46), Хартман (Симонс, 63), Коомпайнерс, Виффер, Верман (Рейндерс, 46), Мален (Гакпо, 77), Стенгс, Вегхорст (Даллинг) .

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Нидерланды).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Калвин Стенгс (Нидерланды).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Калвин Стенгс (Нидерланды).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Тен Копмейнерс (Нидерланды).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Матс Виффер (Нидерланды).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Калвин Стенгс (Нидерланды).
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Источник Sport.ua
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