Бывший вратарь Динамо: «Чеферин должен уйти в отставку»

Экс-вратарь «Динамо» Святослав Сирота призвал президента УЕФА Александера Чеферина уйти в отставку после неназначенного пенальти в матче отбора к Евро-2024 Украина – Италия (0:0)

«Как сказал классик: «Браво, Федерация. Браво, Чеферин». Вытащили за уши Италию. Если есть у человека совесть, а ее, наверное, у него нет, Чеферин должен уйти в отставку.

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Чеферин прямым текстом сказал, что Украина не должна выиграть. Его указание было выполнено арбитром, который в конце матча не поставил стопроцентный пенальти. Чеферин должен уйти в отставку.

Ребров придумал замечательную тактику, которую почти реализовал. Как в комментарии отметил Сергей Дирявка, итальянцы не выдержат весь матч в таком бешеном темпе. Так и произошло. Ставка Реброва на штурм в последние 20 минут должна была сыграть. Но почти прямое указание Чеферина сыграло свою роль. А ребята – молодцы. Они сделали даже больше, чем от них ожидали. Спасибо всем за отличную игру.

Предлагаю не оставлять это без внимания. Чеферин – редкостный п******. Сначала он пытался вернуть руzzню в соревнования, потом вернул арбитров, сейчас дал нескрываемое указание сделать так, чтобы Украина не победила.

Другие страны должны поддержать нас. Безусловно, и раньше арбитры убивали разные команды. Иногда ошибались не сознательно, иногда – явно с целью. Но никогда, никогда президент УЕФА не высказывался публично о предпочтении или необходимости каких-то действий в отношении конечного результата матча. Такое в футболе происходит впервые за всю его историю», – написал Сирота в фейсбуке.