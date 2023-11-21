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Чемпионат Европы
21 ноября 2023, 20:08 | Обновлено 21 ноября 2023, 20:11
2021
5

Бывший вратарь Динамо: «Чеферин должен уйти в отставку»

Святослав Сирота – о скандальном заявлении президента УЕФА за месяц до матча Украина – Италия

21 ноября 2023, 20:08 | Обновлено 21 ноября 2023, 20:11
2021
5
Бывший вратарь Динамо: «Чеферин должен уйти в отставку»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Чеферин

Экс-вратарь «Динамо» Святослав Сирота призвал президента УЕФА Александера Чеферина уйти в отставку после неназначенного пенальти в матче отбора к Евро-2024 Украина – Италия (0:0)

«Как сказал классик: «Браво, Федерация. Браво, Чеферин». Вытащили за уши Италию. Если есть у человека совесть, а ее, наверное, у него нет, Чеферин должен уйти в отставку.

Президент Федерации футбола Испании Рубиалес ушел в отставку после скандала из-за поцелуя футболистки на ЧМ-2023.

Чеферин прямым текстом сказал, что Украина не должна выиграть. Его указание было выполнено арбитром, который в конце матча не поставил стопроцентный пенальти. Чеферин должен уйти в отставку.

Ребров придумал замечательную тактику, которую почти реализовал. Как в комментарии отметил Сергей Дирявка, итальянцы не выдержат весь матч в таком бешеном темпе. Так и произошло. Ставка Реброва на штурм в последние 20 минут должна была сыграть. Но почти прямое указание Чеферина сыграло свою роль. А ребята – молодцы. Они сделали даже больше, чем от них ожидали. Спасибо всем за отличную игру.

Предлагаю не оставлять это без внимания. Чеферин – редкостный п******. Сначала он пытался вернуть руzzню в соревнования, потом вернул арбитров, сейчас дал нескрываемое указание сделать так, чтобы Украина не победила.

Другие страны должны поддержать нас. Безусловно, и раньше арбитры убивали разные команды. Иногда ошибались не сознательно, иногда – явно с целью. Но никогда, никогда президент УЕФА не высказывался публично о предпочтении или необходимости каких-то действий в отношении конечного результата матча. Такое в футболе происходит впервые за всю его историю», – написал Сирота в фейсбуке.

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Святослав Сирота сборная Италии по футболу сборная Украины по футболу Виктор Вацко Евро-2024 Михаил Мудрик Украина - Италия Александер Чеферин
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Комментарии 5
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GloryUkraine
В структурах ФІФА, УЄФА та інших континентальних федераціях така корупція, що перемогти іі практично не можливо.
І на превеликий жаль корупція перемагає у світі.
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+2
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KIEWADIM
Хочу щоб ці недоорганізації перестали існувати. Нехай супер клуби роблять суперлігу і шлють цю бридоту геть, а там десь і ми підтягемось
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+1
Лига конференций без динамо
Очень правильно все сказал чефир и УЕФА  и фифа п_дры продажные 
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+1
Павло Павленко
І в нашому представництві футболу чиновниками , теж саме.Бідний український вболівальник.
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0
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