ВАЦКО: «Если бы на нашем месте была Италия, они бы били там 3 пенальти»

Известный спортивный журналист и комментатор Виктор Вацко жестко раскритиковал арбитров матча Украина – Италия (0:0) за эпизод с неназначенным пенальти в ворота в конце встречи.

«Главный арбитр Хесус Хиль Мансано, арбитр VAR Хуан Мартинес Мунуэра – что один обосран, что другой. Один сделал вид, что не увидел, что Кристанте сбил Мудрика, не сыграв в мяч (это важно), а другой поддержал это решение, не поставил под сомнение. И именно так нужно трактовать тот факт, что Хиль Мансано не пошел смотреть VAR. Почему? Да потому что против системы не попрешь. Если бы они в своей Испании такой пенальти не поставили в пользу «Реала» или «Барселоны», да от вас бы живого места не оставили.

Я готов поставить все, что угодно, что если бы на нашем месте была бы Италия, которой нужна была бы только победа, то после такого момента они три пенальти били бы. Били бы до тех пор, пока не забили.

Италия слишком важна для Чеферина. Италия слишком важна для б**** футбола Чеферина. Бедная Украина, которую разрывает самая кровавая война в Европе за последние 100 лет никому из этих й****** белых воротничков, из этих сраных чиновников в дорогих костюмах, рубашках и галстуках никому не нужна. Им нужно только бабло. Вот в таких реалиях футбольно-политических мы живем», – сказал Вацко.