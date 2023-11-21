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  4. ВАЦКО: «Если бы на нашем месте была Италия, они бы били там 3 пенальти»
Чемпионат Европы
21 ноября 2023, 19:44 | Обновлено 21 ноября 2023, 20:01
2411
8

ВАЦКО: «Если бы на нашем месте была Италия, они бы били там 3 пенальти»

Журналист раскритиковал арбитров матча Украина – Италия

21 ноября 2023, 19:44 | Обновлено 21 ноября 2023, 20:01
2411
8
ВАЦКО: «Если бы на нашем месте была Италия, они бы били там 3 пенальти»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Известный спортивный журналист и комментатор Виктор Вацко жестко раскритиковал арбитров матча Украина – Италия (0:0) за эпизод с неназначенным пенальти в ворота в конце встречи.

«Главный арбитр Хесус Хиль Мансано, арбитр VAR Хуан Мартинес Мунуэра – что один обосран, что другой. Один сделал вид, что не увидел, что Кристанте сбил Мудрика, не сыграв в мяч (это важно), а другой поддержал это решение, не поставил под сомнение. И именно так нужно трактовать тот факт, что Хиль Мансано не пошел смотреть VAR. Почему? Да потому что против системы не попрешь. Если бы они в своей Испании такой пенальти не поставили в пользу «Реала» или «Барселоны», да от вас бы живого места не оставили.

Я готов поставить все, что угодно, что если бы на нашем месте была бы Италия, которой нужна была бы только победа, то после такого момента они три пенальти били бы. Били бы до тех пор, пока не забили.

Италия слишком важна для Чеферина. Италия слишком важна для б**** футбола Чеферина. Бедная Украина, которую разрывает самая кровавая война в Европе за последние 100 лет никому из этих й****** белых воротничков, из этих сраных чиновников в дорогих костюмах, рубашках и галстуках никому не нужна. Им нужно только бабло. Вот в таких реалиях футбольно-политических мы живем», – сказал Вацко.

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Источник Вацко Live
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Комментарии 8
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Андрей Залищук
по ділу сказав, нічого добавити
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+7
Jeny1980
100`%
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+4
Евгений Кожушко
100% так і є.
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+2
valerafan1
Віктор, Ви були класним коментатором, аналітиком. А сьогоднішнім коментарем Ви стали Великою людиною, патріотом. Такі люди як Ви повинні працювати в УАФ. Дякую за  Вашу позицію.
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+1
Tasha19
Головний арбітр, сам іти дивитись ВАР не міг, якщо не було підказки від арбітра на ВАРі, що є підозра на порушення яке головний не побачив.  
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-1
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Gargantua
добро пожаловать в реальный мир
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-2
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