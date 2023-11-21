Барселона может вернуть своего воспитанника из-за травмы Гави

«Барселона» сейчас находится в поисках замены своему полузащитнику Гави, который выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразных связок колена.

По информации СМИ, каталонцы рассматривают возможность подписания своего воспитанника, Тьяго Алькантары, который сейчас играет за «Ливерпуль». Однако для этого хавбеку нужно будет пойти на снижение зарплаты на 20%.

Тьяго – не единственный кандидат в шорт-листе «Барселоны». Ранее уже сообщалось об интересе к Джованни Ло Чельсо, также рассматриваются кандидатуры Жоржиньо из «Арсенала» и Гвидо Родригеса из «Бетиса».