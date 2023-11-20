Барселона нашла замену Гави в АПЛ

«Барселона» постарается компенсировать потерю Гави, для которого нынешний сезон уже завершен, в зимнее трансферное окно. Если позволит финансовый фейр-плей, каталонцы зимой хотят приобрести полузащитника «Тоттенхэма» и сборной Аргентины Джованни Ло Чельсо.

Сообщается, что кандидатура Ло Чельсо уже рассматривалась «блаугранас» летом, но аргентинец решил остаться в Лондоне. Однако с приходом Анге Постекоглу роль Ло Чельсо уменьшилась - игрок сборной Аргентины провел за «шпор» только 83 минуты в сезоне.

Не исключено, что «Барселона» попытается арендовать Ло Чельсо с правом выкупа. Ранее аргентинец выступал в Ла Лиге в составе «Вильярреала» и «Бетиса».