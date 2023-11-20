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Испания
20 ноября 2023, 17:34 | Обновлено 20 ноября 2023, 17:56
1416
0

Барселона нашла замену Гави в АПЛ

«Сине-гранатовые» хотят подписать хавбека «Тоттенхэма» Джованни Ло Чельсо

20 ноября 2023, 17:34 | Обновлено 20 ноября 2023, 17:56
1416
0
Барселона нашла замену Гави в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Джованни Ло Чельсо

«Барселона» постарается компенсировать потерю Гави, для которого нынешний сезон уже завершен, в зимнее трансферное окно. Если позволит финансовый фейр-плей, каталонцы зимой хотят приобрести полузащитника «Тоттенхэма» и сборной Аргентины Джованни Ло Чельсо.

Сообщается, что кандидатура Ло Чельсо уже рассматривалась «блаугранас» летом, но аргентинец решил остаться в Лондоне. Однако с приходом Анге Постекоглу роль Ло Чельсо уменьшилась - игрок сборной Аргентины провел за «шпор» только 83 минуты в сезоне.

Не исключено, что «Барселона» попытается арендовать Ло Чельсо с правом выкупа. Ранее аргентинец выступал в Ла Лиге в составе «Вильярреала» и «Бетиса».

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Барселона Гави Джовани Ло Чельсо
Источник Mundo Deportivo
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