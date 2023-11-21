Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Совпадение? Один и тот же арбитр VAR дважды «помог» соперникам Украины
Чемпионат Европы
21 ноября 2023, 16:00 | Обновлено 21 ноября 2023, 16:01
1437
6

Совпадение? Один и тот же арбитр VAR дважды «помог» соперникам Украины

Хуан Мартинес Мунуэра был арбитром VAR и на матче с Уэльсом в 2022 году

21 ноября 2023, 16:00 | Обновлено 21 ноября 2023, 16:01
1437
6
Совпадение? Один и тот же арбитр VAR дважды «помог» соперникам Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Хуан Мартинес Мунуэра

Вчера сборная Украины сыграла вничью 0:0 с Италией и не сумела напрямую выйти на Евро-2024. В конце матча случился скандальный эпизод – арбитр не назначил пенальти во ворота сборной Италии за фол Брайана Кристанте на Михаиле Мудрике.

Похожий эпизод случился со сборной Украины в июне 2022 года в решающем матче за выход на ЧМ-2022, когда судьи не назначили пенальти за фол на Андрее Ярмоленко.

Оба матча обслуживали испанские бригады арбитров: против Уэльса поединок обслуживала бригада Антониу Матеу Лаоса, вчера – Хесус Хиль Мансано.

Однако оба раза на матчах работал один и тот же арбитр VAR – Хуан Мартинес Мунуэра. Ни в одном из двух спорных случаев он не указал главному арбитру на ошибку и не подозвал его к монитору для просмотра видеоповтора.

По теме:
Олли УОТКИНС: «Сборная Англии – фактор страха для других команд»
Михаил Мудрик отреагировал на слова Доннаруммы о пенальти
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Миша, перестань так картинно падать!»
Украина - Италия сборная Украины по футболу Евро-2024 чемпионат Европы по футболу Уэльс - Украина ЧМ-2022 по футболу судьи (арбитры) Антонио Матеу Лаос Хесус Хиль Мансано
Источник Zorya Londonsk
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина – Италия – 0:0. Нули в Леверкузене. Видеообзор матча
Футбол | 21 ноября 2023, 00:50 1
Украина – Италия – 0:0. Нули в Леверкузене. Видеообзор матча
Украина – Италия – 0:0. Нули в Леверкузене. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор поединка 10-го тура квалификации Евро-2024

Цыганык раскритиковал Реброва из-за невызова некоторых игроков в сборную
Футбол | 20 ноября 2023, 20:52 14
Цыганык раскритиковал Реброва из-за невызова некоторых игроков в сборную
Цыганык раскритиковал Реброва из-за невызова некоторых игроков в сборную

Журналиста возмутил вызов в ряды сборной Назарины и Таловерова

Игроки есть – тренеров нет, или Почему сборная Украины не побеждает топов
Футбол | 21.11.2023, 13:00
Игроки есть – тренеров нет, или Почему сборная Украины не побеждает топов
Игроки есть – тренеров нет, или Почему сборная Украины не побеждает топов
Сергей РЕБРОВ: «Смешанные эмоции после игры»
Футбол | 21.11.2023, 12:59
Сергей РЕБРОВ: «Смешанные эмоции после игры»
Сергей РЕБРОВ: «Смешанные эмоции после игры»
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Футбол | 20.11.2023, 19:57
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
fifa2020
Спонсор Хуаніти - Хаспром! Нам завжди палки в колеса вставляли, дивно що тільки зараз ми це бачим, взяти домашнє Євро - Англія, Франція і Швеція! В мордора - поляки, чехи і греки! Потім французів нам підсунули в плей-офф до ЧС 2022... Італія і Англія в цій групі - два фіналісти минуло Євро, в дніщних контонів сама сильна команда із 47 місця в рейтингу у фіфа... Це мордор сере, в них комплекс неповноцінності, що ми краще граємо за їх калік, які заробляють в 10 раз більше! Поки дружки путлера будуть керувати в фіфа і уєфа - все так буде! А наші дніща із УАФ мовчать... в нас сама сильна група в відборі! За то є групи Де ліхтенштейни з люксембургами в одній групі)
Ответить
+8
valerafan1
Одні покидьки вбивають нас на фронті, інші на футбольному полі. І ці негідники завтра одінуть фраки і будуть розповідати про чесний футбол, про фейр-плей, про боротьбу з расизмом. Це мафія і дуже хочеться щоб ці нелюди - чеферини, мунуери, мансани отримали від Всевишнього по-заслугам.
Ответить
+1
umnuy2
это реально П...Ц,они даже не шифруются.
Ответить
+1
umnuy2
если они нам не вернут должок в плей офф то это просто резня.
Ответить
0
MrStepanovM .
Савпадєніє? Нє думаю (с)
Ответить
0
contr
дебіли з УАФ почали щось підозрювати 😫😫😫
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Двукратную олимпийскую чемпионку пожизненно убрали из спорта
Двукратную олимпийскую чемпионку пожизненно убрали из спорта
20.11.2023, 00:57 1
Другие виды
ФОТО. Усик встретился с усатым Беллью через 5 лет после боя
ФОТО. Усик встретился с усатым Беллью через 5 лет после боя
20.11.2023, 22:39 1
Бокс
ВИДЕО. Судья не назначил пенальти в моменте с падением Мудрика
ВИДЕО. Судья не назначил пенальти в моменте с падением Мудрика
20.11.2023, 23:52 32
Футбол
РЕБРОВ: «Я считаю, что там был чистый пенальти, но есть VAR»
РЕБРОВ: «Я считаю, что там был чистый пенальти, но есть VAR»
21.11.2023, 00:55 26
Футбол
Украина получила гарантированное место в плей-офф квалификации Евро-2024
Украина получила гарантированное место в плей-офф квалификации Евро-2024
19.11.2023, 18:05 48
Футбол
Бились до конца. Сборная Украины не сумела обыграть Италию
Бились до конца. Сборная Украины не сумела обыграть Италию
20.11.2023, 23:41 233
Футбол
Итоги дня Евро-2024. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации
Итоги дня Евро-2024. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации
20.11.2023, 23:59 11
Футбол
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей
19.11.2023, 23:30
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем