Совпадение? Один и тот же арбитр VAR дважды «помог» соперникам Украины
Хуан Мартинес Мунуэра был арбитром VAR и на матче с Уэльсом в 2022 году
Вчера сборная Украины сыграла вничью 0:0 с Италией и не сумела напрямую выйти на Евро-2024. В конце матча случился скандальный эпизод – арбитр не назначил пенальти во ворота сборной Италии за фол Брайана Кристанте на Михаиле Мудрике.
Похожий эпизод случился со сборной Украины в июне 2022 года в решающем матче за выход на ЧМ-2022, когда судьи не назначили пенальти за фол на Андрее Ярмоленко.
Оба матча обслуживали испанские бригады арбитров: против Уэльса поединок обслуживала бригада Антониу Матеу Лаоса, вчера – Хесус Хиль Мансано.
Однако оба раза на матчах работал один и тот же арбитр VAR – Хуан Мартинес Мунуэра. Ни в одном из двух спорных случаев он не указал главному арбитру на ошибку и не подозвал его к монитору для просмотра видеоповтора.
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