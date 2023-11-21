Игроки есть – тренеров нет, или Почему сборная Украины не побеждает топов

Признаюсь: этот материал я написал еще перед матчем в Леверкузене. Был на 99% уверен, что наша сборная не сможет победить итальянцев и попасть напрямую на Евро-2024. Один процент оставлял фарту и футбольному Богу. Ведь за всю историю независимости Украины сборная выигрывала у признанных грандов считанное количество раз. Не помогала даже госпожа Фортуна, которая очень благосклонна к нашим выдающимся форвардам, которые в разное время возглавляли команду. Вспомним вместе историю очных встреч сборной с ведущими командами континента, чтобы не быть голословными.

Как сборная Украины с топами играла

Украина – Англия. 1 победа, 3 ничьи, 6 поражений, разница мячей 4-16.

Единственная победа датируется 2009-м годом, когда на «Днепр-арене» нам нужна была только победа, чтобы перед последним туром (игра с Андоррой) не зависеть от матча хорватов, занять в отборочной группе к ЧМ-2010 второе место и получить право на стыковые матчи. Англичане к тому времени уже вышли напрямую на мундиаль и не очень сильно сопротивлялись, хотя попотеть все равно пришлось – 1:0. Но выйти на тот чемпионат мира украинской сборной все равно было не суждено, поскольку в стыковых встречах она умудрилась по сумме двух матчей уступить Греции.

Украина – Испания. 1 победа, 1 ничья, 5 поражений, разница мячей 4-14. В этом противостоянии Украине удалось выиграть последнюю очную игру, осенью 2020 года в Лиге наций - 1:0. К сожалению, и эта победа сборной не пригодилась, потому что при активном содействии пресловутых швейцарских кантонов лигу А нашей команде по итогам розыгрыша пришлось покинуть.

Украина – Германия. 0 побед, 4 ничьи, 5 поражений, разница мячей 10-20. Нерадостные цифры, а если вспомнить, что из четырех ничьих две приходятся на товарищеские поединки, становится еще печальнее.

Украина – Франция. 1 победа, 5 ничьих, 6 поражений, разница мячей 8-23. Здесь интересно то, что первая пара встреч украинцев и французов произошла в отборочном цикле к ЧМ-2000 и завершилась двумя нулевыми ничьими. А последние две игры сыграны в отборе на ЧМ-2022 дважды по 1:1. В обоих этих циклах Украина играла матчи плей-офф за попадание на мундиали и уступила, соответственно, Словении и Уэльсу. А единственная наша победа случилась в стыковых матчах к ЧМ-2014. Тогда в Киеве украинцы сенсационно выиграли 2:0, но в Париже получили 0:3 с известной красной карточкой Хачериди и остались без очередного мирового форума.

Украина – Италия. 0 побед, 3 ничьи, 7 поражений, разница мячей 4-17. Причем две ничьи добыты в товарищеских встречах, и вот третья – понедельничная, от которой никакой пользы. В официальных поединках – до вчерашнего дня только поражения. Какая вероятность выигрыша могла быть с такой статистикой?

Были ли у сборной шансы на победу?

На самом деле, определенная вероятность существовала. Ведь из 11 украинцев, вышедших в старте, 7 представляли клубы ведущих европейских чемпионатов. Хотя по большей части и не топовые. Еще важнее было то, что все эти семь футболистов находились в неплохой или прекрасной форме. Даже левый защитник Миколенко за последние два тура АПЛ забил голов больше, чем за предыдущие два года. А три представителя «Шахтера» совсем недавно со своим клубом по делу обыграли «Барселону», причем Георгий Судаков был признан лучшим игроком того матча.

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Итальянцы пока переживают болезненную смену поколений. Достаточно типичная для них ситуация после выигранного титула. Став чемпионами Европы и потеряв возрастных футболистов, завершивших свои карьеры в сборной, они умудрились проиграть в плей-офф к ЧМ-2022 дома Северной Македонии. Уже в этом отборе команда постоянно сталкивается с травмами важных игроков. Плюс дисквалификации любителей букмекерских контор. Плюс неожиданный августовский уход Роберто Манчини, триумфатора Евро-2020 и срочное назначение на должность Лучано Спаллетти.

Ко всему этому, Украина, в отличие от Италии, не играла три дня назад официального матча, поэтому известная наша проблема второй игры в спарке автоматически исчезала.

И что? И ничего. Снова наша сборная наступила на привычные грабли. Снова неудача в лобовом матче с топовым соперником. Честно говоря, мы и с обычными оппонентами ключевые игры играем плохо. Лишь один раз в своей истории Украина проходила на большие форумы через стыковые матчи (Евро-2016, где команда провалилась уже в финальном турнире). Хотя играла их регулярно.

Почему так выходит? Ведь в последние годы на нашей стороне и расширение количества участников финальных турниров как чемпионатов Европы, так и мира, и уже упоминавшееся количество хороших игроков из ведущих футбольных первенств.

А тренеры кто?

Getty Images/Global Images Ukraine. Cергей Ребров

Вот мы и подходим к сути. Да, игроки приличного уровня в Украине есть. А как обстоит дело с тренерами? Кто из украинских тренеров работает в серьезных зарубежных клубах? Не в третьем дивизионе Польши, а на самом высоком уровне? Упс. Нет таких. А были? Да. Виктор Скрипник почти два года, с октября 2014-го по сентябрь 2016-го возглавлял «Вердер», в котором завершал карьеру игрока. И даже в первый свой год спас команду от вылета. Вроде бы неплохо. Но продолжил свою тренерскую карьеру лишь в глубине немецких региональных лиг, после чего были латвийская «Рига» и украинские «Заря» и «Ворскла», где наставник запомнился разве что сногсшибательной скоростью вылета его команд из еврокубков. То есть немцы правильно понимали уровень Скрипника-тренера. Кто кроме него? Андрей Шевченко в «Дженоа». Об этом сотрудничестве вообще лучше не вспоминать, все всё помнят. На этом точка. Пожалуй, неспроста украинские тренеры в Европе не востребованы от слова «совсем», в отличие от игроков.

Здесь, конечно, нужно упомянуть о Мэтре. Да, в истории украинского футбола был великий Валерий Васильевич. До сих пор есть ощущение, будто по его методичкам более чем двадцатилетней давности продолжает работать длиннющий список учеников Лобановского. А футбол ушел далеко вперед.

Если взглянуть на список тренеров украинской сборной с конца 1992 года до середины 2021-го, даже человеку, не интересующемуся футболом, бросится в глаза очевидное. За весь этот период наставниками главной команды страны были почти всегда выходцы из киевского «Динамо». Те самые ученики и соратники Мэтра. Исключений два. Николай Павлов возглавлял сборную несколько дней в 1994-м и Мирон Маркевич – полгода в 2010-м. Причем никто из них не сыграл ни одного официального матча во главе команды. Только товарищеские игры. Прошу прощения. Забыл о Руслане Ротане. Однако ту схему с его назначением и.о. вряд ли понимает хоть один человек за пределами УАФ.

Нельзя, конечно, сказать, что под руководством так называемых «динамовских сердец» сборная Украины выступала исключительно неудачно. Был четвертьфинал ЧМ-2006 и такая же стадия ЧЕ-2020. Проблема в том, что оба эти достижения были добыты, прежде всего, благодаря везению, фарту, а не высокому качеству игры. Вспомним, ведь не так уж много лет прошло.

Группа отборочного турнира к ЧМ-2006 в Германии, в которой оказалась сборная Украины, была без топов, но очень ровной. Дания, Турция, Греция (действующий чемпион континента, как-никак). Перед стартом отбора тогдашний наставник нашей команды Олег Блохин заявил, как многим казалось, в шутку, что Украина выиграет свою группу. И, не без помощи удачи, выполнил свое обещание. После стартовой игры с Данией на выезде, завершившейся 1:1, Олег Владимирович заявил, что после первых минут встречи лично считал, будто датчане накидают нам полную торбу. То же можно было говорить и о лобовой выездной встрече с Грецией в девятом туре. Тогда греки «возили» украинцев весь матч, и только в концовке игры Андрей Гусин реализовал единственный наш момент в игре.

За финальную часть того ЧМ следует поблагодарить футбольных богов. После прогнозируемых 0:4 от Испании и 4:0 с саудитами, в игре с Тунисом на нашей стороне оказался парагвайский арбитр, который в неочевидных эпизодах удалил в концовке первого тайма одного из соперников, а во втором - поставил пенальти в их ворота. Андрей Шевченко не промахнулся. А дальше в 1/8 были подарочные швейцарцы. По-другому команду, потеснившую французов на вторую позицию в своей группе и вместо них вышедшую на Украину, не назовешь. 120 минут антифутбола и блестящий СаШо на пару с той же удачей в серии пенальти вывели нас в четвертьфинал. Где уже ожидала Италия с весьма прогнозируемым итогом. Следует отметить, что как раз за четвертьфинальный матч сборную стоит похвалить. Преимущество итальянцев не было большим по игре, в отличие от счета – 3:0. Против грандов наш фарт не работает.

Евро-2020 проходило относительно недавно, особого смысла в детализации нет. Прекрасная игра в отборе, с вишенкой на игровом торте в виде пяти безответных голов для сербов (даже не выигрыш у Португалии, если говорить именно о качестве футбола) до сих пор у многих в памяти. Этот отбор под руководством второго среди наших тренеров обладателя Золотого мяча, Андрея Шевченко, по праву считают временем расцвета нашей сборной. Правда, до этого у Шевченко был провал с командой в отборе на ЧМ-2018, а затем неудачный старт в отборе на ЧМ-2022, закончившийся странным «уходом в лес» тренера, о чем многие его поклонники предпочитают не вспоминать.

Как в финальной части Евро-2020 Украина добралась до четвертьфинала, знает только уже упоминавшаяся госпожа Фортуна. Из пяти матчей сборная выиграла два, проиграв три, уступила без вариантов в лобовом матче за выход из группы австрийцам, и все равно из нее вышла. Установив своеобразный рекорд, ведь ранее ни одна команда на ЧЕ никогда не выходила из группы, имея в активе жалкие 3 очка. Дальше на помощь пришли уже шведы, потеснившие испанцев с вершины своего квартета, так же, как швейцарцы французов 14-ю годами раньше. В 1/8 Швеция еще и фору в одного игрока Украине дала в простой ситуации, чем таки воспользовался Довбик. А в 1/4 уже никаких шведов или кого-то вроде них не оставалось – 0:4 от Англии.

То есть, все успехи сборной Украины на больших форумах – это прежде всего фарт, часто связанный с персонами наших выдающихся форвардов, которые в те времена возглавляли команду. Потому что два отбора подряд ни разу не удавалось преодолеть. Было бы определенное качество игры – была бы стабильность в результатах. Не приходилось бы сейчас говорить об огромном количестве неудач в лобовых играх, даже не с топовыми соперниками. Выигрывает, как известно, команда, а проигрывает тренер.

И что со всем этим делать?

Снова мы возвращаемся к тому, с чего начинали. Раз наши тренеры не котируются в Европе (и даже в Украине разве отечественный наставник сделал тот же «Шахтер» гегемоном УПЛ и выиграл первый для клубов страны за много лет еврокубок?), значит, логично предположить, что стоит искать руководителя сборной Украины среди зарубежных специалистов. Уже в начале нулевых такие разговоры велись. Говорили о Мирославе Блажевиче, Свене-Йоране Эрикссоне. На этом все и кончилось, хоть уже 20 лет прошло. Теперь в виде едва ли не мессии возглавлять сборную позвали Сергея Реброва. Не понимал перед его назначением и не понимаю сейчас, за какие заслуги. Да, после начала войны наконец вернул чемпионство в Киев. Является ли это большим достижением в период, когда в результате войны уровень УПЛ рухнул, и по факту на тот момент в борьбе за золото остались всего две команды? Да, был выход в групповой турнир ЛЧ с «Ференцварошем». Но Юрий Вернидуб делал это вообще с молдовским «Шерифом», и не проиграл в группе все встречи, а опередил «Шахтер» и вышел в ЛЕ, попутно шокировав «Реал» на «Бернабеу». А сейчас его «Кривбасс» чуть ли не за чемпионство борется, при том, что еще год назад в начале сезона тренер имел в команде фактически набор разрозненных футболистов и после понятного провала на старте едва не дотянулся до еврокубков. Давайте Вернидуба в сборную назначим. Почему нет? Не потянет? А чем Ребров лучше, кроме карьеры игрока и динамовского сердца? Неужели кому-то понравилось, как Украина этот отбор провела? Ответьте честно и откровенно каждый сам себе: хоть об одном из семи проведенных под руководством Реброва матчей в отборе можно сказать, что команда сыграла хорошо? Независимо от силы соперника и итогового результата?

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Да, конечно, можно говорить, что не повезло со жребием. И это верно. Италия с Англией в одной группе. Ужас. Но ведь дело в том, что качественной игры нет, а не в проигрыше грандам. Возможно, даже за счет преимущества в классе над условными Боснией или Уэльсом удастся пройти плей-офф и попасть на ЧЕ-2024. Тоже отнюдь не факт. Но допустим. Что мы с таким футболом в Германии будем делать? Снова надеяться на фарт для команды выдающегося форварда? Так у него Золотого мяча нет, без которого госпожа Фортуна не помогает, судя по истории сборной. А если вообще не пройдем на Евро? Дадим Реброву еще 100 дней, 100 матчей? Или продолжим прыгать по граблям «динамовских сердец»? Здесь стоит сказать, что у меня нет никакого негатива к тренерам, которые вышли из системы киевского «Динамо». Просто сборную тренировали десятки лет только они. Сомневаюсь, что у условного Вернидуба (Григорчука, Скрипника, подставьте любую нединамовскую фамилию) это получилось бы раньше или сейчас лучше. Потому что не тянут уровень главной команды страны наши тренеры. Хоть динамовские, хоть все остальные. Ярче всего это видно именно сейчас, когда есть целый ряд игроков неплохого европейского уровня, а сборная не играет, а мучается. Причины такой ситуации, конкретные тренерские просчеты – тема отдельного большого разговора.

Грустно все это. Пожалуй, так и не доживу я до иностранцев во главе сборной Украины. Тем более, в столь буйные времена.

Станислав МАТУСЕВИЧ