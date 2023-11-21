Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ничья с Италией – как повод для констатации и гордости
Чемпионат Европы
21 ноября 2023, 11:47 | Обновлено 21 ноября 2023, 12:29
1978
6

Ничья с Италией – как повод для констатации и гордости

Валерий Василенко – об очевидном. И неочевидном

21 ноября 2023, 11:47 | Обновлено 21 ноября 2023, 12:29
1978
6
Ничья с Италией – как повод для констатации и гордости
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик не смог переиграть Джунлуиджи Доннарумму

Италия, как и обещал накануне матча Лучано Спаллетти, не играла на ничью. Италия однозначно играла на победу. И тысячу раз был прав наставник «Скуадры адзурры», выбрав именно такой план на игру, ибо, пытаясь довольствоваться малым, в конечном итоге можно его потерять.

С точки зрения компактности игры, ее интенсивности и заряженности, итальянцы провели отличный поединок. Где-то близкий к идеалу. Лично мне именно эта встречи против нашей команды в исполнении «Скуадры» понравилась больше, нежели первая – в Милане, где хозяева одержали победу. Потому что на «Сан-Сиро» было много брака в исполнении действующих чемпионов Европы. А на «Бай-Арене» этого брака в их исполнении практически не было.

Почему я начал с хвалебных од в адрес чужой сборной? Да все просто: на фоне почти идеальной работы по определению более классной и более мастеровитой команды наша команда не потерялась, не стушевалась и не отошла на второй план. Наша команда сделала практически все от нее зависящее, чтобы решить турнирную задачу. Удалось не проиграть. Но вот забить не удалось.

Тем не менее, я хотел бы повторить за Сергеем Ребровым: наши футболисты показали хорошую игру, могу только поблагодарить их. После такого матча, после таких коллективных действий в исполнении «сине-желтых» претензий к ним действительно не может быть. Они действительно сделали все, что могли.

Чего не сделали больше, почему не прыгнули выше своей головы? А тут все просто: читай выше. Мы играли не против Мальты, а против чемпионов Европы. На протяжении практически всей игры, за исключением, разве что, финишного отрезка поединка (минут пятнадцать), Италия смотрелась лучше. Это если смотреть на вещи объективно. И если бы номинальные гости смогли воплотить в забитые мячи то, что создали (ну, хотя бы в первом тайме: моменты Кьезы и Фраттези), мы бы с вами после финального свистка пребывали в ином настроении.

Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Кьеза был одним лучших в составе сборной Италии

Это я все к тому, что при всех видимых и невидимых проблемах сборной Италии эта команда остается более классной, нежели наша. Игроков уровня Кьезы у нас сейчас нет. Мы может не проиграть этой команде в характере, настрое, мотивации и прочих элементах, не связанных с мастерством. Но вот в мастерстве мы ее сейчас не превзойдем. Таковы объективные реалии.

Да, порой порядок бьет класс. Но исключительно в тех случаях, когда класс лишен мотивации и этого самого порядка, когда присущ элемент неожиданности. Или недооценки. В нашем же случае так трагически случилось, что, как и мы, Италия тоже проводила свой главный матч в году. И к этому своему главному матчу они тоже, как и мы, подошли со всей ответственностью.

Поэтому, к сожалению, все закономерно. Италия напрямую попала на Евро-2024, нам же туда придется пробиваться через «черный вход».

***

Признайтесь, а многие ли из вас после жеребьевки Евро-2024 верили в то, что наша команда выйдет из группы с «живыми» чемпионом и вице-чемпионом Европы? Вот и я про то же. Жесточайшее стечение обстоятельств, гримаса слепого жребия, что в одной группе попались две столь сильные команды, против которых при всем желании мы могли противопоставить лишь бойцовские качества да характер.

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко останавливает Николо Дзаньоло

Мы дважды им не проиграли – в условных родных стенах, проведя эти «домашние» матчи на высочайшем уровне. Но на выезде в обоих случаях мы закономерно уступили. Забрав свое в поединках с остальными участниками отбора (македонцами и мальтийцами), мы финишировали ровно на том месте, на котором и могли.

И это очень круто, что до последнего игрового дня сборная Украины сохраняла шансы на прямой выход на Евро. Сохраняла интригу.

Позволю себе вновь процитировать Реброва: «Мы показали характер, сражались за нашу страну». И факт того, что после ничьей с нами чемпионы Европы радовались так, будто снова выиграли Евро, красноречиво говорит за себя. Мы действительно на таком уровне уважать себя заставили.

Мы действительно сражались, и сделали практически все, что могли. Поэтому даже не пытайтесь метнуть камень в наш огород: получите сдачи.

Теперь – о самом резонансном эпизоде матча, произошедшем уже в добавленное ко второму тайму время. Понятное дело, это я о контакте Кристанте и Мудрика в штрафной площади сборной Италии.

Ребров после матча сказал, что «эмоционально это пенальти». Полностью разделяю его точку зрения. «Эмоционально». Но вот фактически…Мне показалось – а я просматривал тот злосчастный эпизод с десяток раз – что итальянец все-таки сыграл сразу в мяч, а уже потом немного зацепил ногу Михаилу. Фактически, это не пенальти. Повторюсь: на мой взгляд.

Почему арбитр в поле не решился проверить этот эпизод на ВАР? Ну, наверное, потому что был уверен в том, что пенальти не было. И видеоассистенты ему по «спецсвязи» подсказали то же самое.

Вряд ли в данном случае нужно искать повод для «зради» имени Чеферина. Хотя, конечно же, нынешний президент УЕФА – еще тот мерзавец.

Но нам нужно свое делать. Вот определятся наши соперники по плей-офф, и будем снова строить планы по выходу на Евро. Если удастся сохранить нынешний задор и характер, то мы должны попасть на чемпионат Европы.

Давайте доживем до весны.

По теме:
Андрей ВОРОБЕЙ: «Против нас сыграла не только Италия, но и арбитр»
Игроки есть – тренеров нет, или Почему сборная Украины не побеждает топов
Сергей РЕБРОВ: «Смешанные эмоции после вчерашней игры»
статьи эксклюзив Евро-2024 Украина - Италия сборная Украины по футболу сборная Италии по футболу
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

БУРЯК: «В эпизоде с падением Мудрика, возможно, сработал фактор Италии»
Футбол | 21 ноября 2023, 08:41 9
БУРЯК: «В эпизоде с падением Мудрика, возможно, сработал фактор Италии»
БУРЯК: «В эпизоде с падением Мудрика, возможно, сработал фактор Италии»

Экс-тренер сборной Украины – о матче против Италии

ВИДЕО. Судья не назначил пенальти в моменте с падением Мудрика
Футбол | 20 ноября 2023, 23:52 32
ВИДЕО. Судья не назначил пенальти в моменте с падением Мудрика
ВИДЕО. Судья не назначил пенальти в моменте с падением Мудрика

Момент случился в добавленное арбитром время

Цыганык раскритиковал Реброва из-за невызова некоторых игроков в сборную
Футбол | 20.11.2023, 20:52
Цыганык раскритиковал Реброва из-за невызова некоторых игроков в сборную
Цыганык раскритиковал Реброва из-за невызова некоторых игроков в сборную
РЕБРОВ: «Я считаю, что там был чистый пенальти, но есть VAR»
Футбол | 21.11.2023, 00:55
РЕБРОВ: «Я считаю, что там был чистый пенальти, но есть VAR»
РЕБРОВ: «Я считаю, что там был чистый пенальти, но есть VAR»
Без Реала, но с Аль-Хилялем. Названы 20 лучших клубов 2023 года
Футбол | 21.11.2023, 12:21
Без Реала, но с Аль-Хилялем. Названы 20 лучших клубов 2023 года
Без Реала, но с Аль-Хилялем. Названы 20 лучших клубов 2023 года
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
easterly
Скільки б не говорив "халва" - в роті сладше не стане
Ответить
+2
Джей Гетсбі
Головне,що Матвієнка в захисті не було
Ответить
+1
stalevar1250
Инста самка, бесполезное существо 
Ответить
+1
Kamon
Чеферин и жеребьёвку подтасует  что попадётся Уэльс, если даже пройдём их, то сольют полякам, как пить дать 
Ответить
0
Олександр
Радости мало 
Ответить
0
contr
Всьо тепер будуть пів року скиглити поки Уельс в плей-офф не натягне на шампур а потім пів року скиглити що важко  грати в Європі ! Змучились 😫
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Усик встретился с усатым Беллью через 5 лет после боя
ФОТО. Усик встретился с усатым Беллью через 5 лет после боя
20.11.2023, 22:39 1
Бокс
Двукратную олимпийскую чемпионку пожизненно убрали из спорта
Двукратную олимпийскую чемпионку пожизненно убрали из спорта
20.11.2023, 00:57 1
Другие виды
Леверкузен и ФК Байер сделали жест доброй воли в адрес сборной Украины
Леверкузен и ФК Байер сделали жест доброй воли в адрес сборной Украины
20.11.2023, 12:08 2
Футбол
«Наш футбол катится в пропасть». Ворскла хочет изменить чемпионат Украины
«Наш футбол катится в пропасть». Ворскла хочет изменить чемпионат Украины
19.11.2023, 10:06 14
Футбол
Победа или ничья Сербии даст Украине гарантированное место в плей-офф
Победа или ничья Сербии даст Украине гарантированное место в плей-офф
19.11.2023, 15:50 45
Футбол
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
20.11.2023, 19:57 4
Футбол
Бились до конца. Сборная Украины не сумела обыграть Италию
Бились до конца. Сборная Украины не сумела обыграть Италию
20.11.2023, 23:41 231
Футбол
Сборная Португалии установила национальный рекорд
Сборная Португалии установила национальный рекорд
20.11.2023, 06:35 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем