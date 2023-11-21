Италия, как и обещал накануне матча Лучано Спаллетти, не играла на ничью. Италия однозначно играла на победу. И тысячу раз был прав наставник «Скуадры адзурры», выбрав именно такой план на игру, ибо, пытаясь довольствоваться малым, в конечном итоге можно его потерять.

С точки зрения компактности игры, ее интенсивности и заряженности, итальянцы провели отличный поединок. Где-то близкий к идеалу. Лично мне именно эта встречи против нашей команды в исполнении «Скуадры» понравилась больше, нежели первая – в Милане, где хозяева одержали победу. Потому что на «Сан-Сиро» было много брака в исполнении действующих чемпионов Европы. А на «Бай-Арене» этого брака в их исполнении практически не было.

Почему я начал с хвалебных од в адрес чужой сборной? Да все просто: на фоне почти идеальной работы по определению более классной и более мастеровитой команды наша команда не потерялась, не стушевалась и не отошла на второй план. Наша команда сделала практически все от нее зависящее, чтобы решить турнирную задачу. Удалось не проиграть. Но вот забить не удалось.

Тем не менее, я хотел бы повторить за Сергеем Ребровым: наши футболисты показали хорошую игру, могу только поблагодарить их. После такого матча, после таких коллективных действий в исполнении «сине-желтых» претензий к ним действительно не может быть. Они действительно сделали все, что могли.

Чего не сделали больше, почему не прыгнули выше своей головы? А тут все просто: читай выше. Мы играли не против Мальты, а против чемпионов Европы. На протяжении практически всей игры, за исключением, разве что, финишного отрезка поединка (минут пятнадцать), Италия смотрелась лучше. Это если смотреть на вещи объективно. И если бы номинальные гости смогли воплотить в забитые мячи то, что создали (ну, хотя бы в первом тайме: моменты Кьезы и Фраттези), мы бы с вами после финального свистка пребывали в ином настроении.

Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Кьеза был одним лучших в составе сборной Италии

Это я все к тому, что при всех видимых и невидимых проблемах сборной Италии эта команда остается более классной, нежели наша. Игроков уровня Кьезы у нас сейчас нет. Мы может не проиграть этой команде в характере, настрое, мотивации и прочих элементах, не связанных с мастерством. Но вот в мастерстве мы ее сейчас не превзойдем. Таковы объективные реалии.

Да, порой порядок бьет класс. Но исключительно в тех случаях, когда класс лишен мотивации и этого самого порядка, когда присущ элемент неожиданности. Или недооценки. В нашем же случае так трагически случилось, что, как и мы, Италия тоже проводила свой главный матч в году. И к этому своему главному матчу они тоже, как и мы, подошли со всей ответственностью.

Поэтому, к сожалению, все закономерно. Италия напрямую попала на Евро-2024, нам же туда придется пробиваться через «черный вход».

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Признайтесь, а многие ли из вас после жеребьевки Евро-2024 верили в то, что наша команда выйдет из группы с «живыми» чемпионом и вице-чемпионом Европы? Вот и я про то же. Жесточайшее стечение обстоятельств, гримаса слепого жребия, что в одной группе попались две столь сильные команды, против которых при всем желании мы могли противопоставить лишь бойцовские качества да характер.

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко останавливает Николо Дзаньоло

Мы дважды им не проиграли – в условных родных стенах, проведя эти «домашние» матчи на высочайшем уровне. Но на выезде в обоих случаях мы закономерно уступили. Забрав свое в поединках с остальными участниками отбора (македонцами и мальтийцами), мы финишировали ровно на том месте, на котором и могли.

И это очень круто, что до последнего игрового дня сборная Украины сохраняла шансы на прямой выход на Евро. Сохраняла интригу.

Позволю себе вновь процитировать Реброва: «Мы показали характер, сражались за нашу страну». И факт того, что после ничьей с нами чемпионы Европы радовались так, будто снова выиграли Евро, красноречиво говорит за себя. Мы действительно на таком уровне уважать себя заставили.

Мы действительно сражались, и сделали практически все, что могли. Поэтому даже не пытайтесь метнуть камень в наш огород: получите сдачи.

Теперь – о самом резонансном эпизоде матча, произошедшем уже в добавленное ко второму тайму время. Понятное дело, это я о контакте Кристанте и Мудрика в штрафной площади сборной Италии.

Ребров после матча сказал, что «эмоционально это пенальти». Полностью разделяю его точку зрения. «Эмоционально». Но вот фактически…Мне показалось – а я просматривал тот злосчастный эпизод с десяток раз – что итальянец все-таки сыграл сразу в мяч, а уже потом немного зацепил ногу Михаилу. Фактически, это не пенальти. Повторюсь: на мой взгляд.

Почему арбитр в поле не решился проверить этот эпизод на ВАР? Ну, наверное, потому что был уверен в том, что пенальти не было. И видеоассистенты ему по «спецсвязи» подсказали то же самое.

Вряд ли в данном случае нужно искать повод для «зради» имени Чеферина. Хотя, конечно же, нынешний президент УЕФА – еще тот мерзавец.

Но нам нужно свое делать. Вот определятся наши соперники по плей-офф, и будем снова строить планы по выходу на Евро. Если удастся сохранить нынешний задор и характер, то мы должны попасть на чемпионат Европы.

Давайте доживем до весны.