ДОННАРУММА: «Судья мог поставить пенальти за фол на Мудрике»

Вратарь сборной Италии и французского «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал скандальное решение арбитра матча Украина – Италия (0:0) не назначать пенальти на последних минутах поединка:

«На поле я не очень понял, что там произошло. После матча я посмотрел повтор, и, по моему мнению, пенальти можно было ставить. Но хорошо, что получилось так, как получилось. Сейчас мы не думаем об этом, мы думаем о праздновании и наслаждаемся тяжелой ничьей против великой команды».

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Напомним, на последних минутах матча Украина – Италия Михаил Мудрик получил мяч в штрафной площадке итальянцев, но на нем сразу же сфолил Брайан Кристанте. Судья не назначил пенальти и даже не пошел смотреть повтор эпизода.