ДОННАРУММА: «Судья мог поставить пенальти за фол на Мудрике»
Вратарь сборной Италии прокомментировал скандальное решение арбитра матча Украина – Италия
Вратарь сборной Италии и французского «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал скандальное решение арбитра матча Украина – Италия (0:0) не назначать пенальти на последних минутах поединка:
«На поле я не очень понял, что там произошло. После матча я посмотрел повтор, и, по моему мнению, пенальти можно было ставить. Но хорошо, что получилось так, как получилось. Сейчас мы не думаем об этом, мы думаем о праздновании и наслаждаемся тяжелой ничьей против великой команды».
Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua
Напомним, на последних минутах матча Украина – Италия Михаил Мудрик получил мяч в штрафной площадке итальянцев, но на нем сразу же сфолил Брайан Кристанте. Судья не назначил пенальти и даже не пошел смотреть повтор эпизода.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Сергея Реброва завершила отборочный турнир Евро-2024 на третьем месте группы С
Тони немного набрал солидности