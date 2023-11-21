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Чемпионат Европы
21 ноября 2023, 11:54 | Обновлено 21 ноября 2023, 13:10
4908
12

ДОННАРУММА: «Судья мог поставить пенальти за фол на Мудрике»

Вратарь сборной Италии прокомментировал скандальное решение арбитра матча Украина – Италия

21 ноября 2023, 11:54 | Обновлено 21 ноября 2023, 13:10
4908
12
ДОННАРУММА: «Судья мог поставить пенальти за фол на Мудрике»
Getty Images/Global Images Ukraine

Вратарь сборной Италии и французского «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал скандальное решение арбитра матча Украина – Италия (0:0) не назначать пенальти на последних минутах поединка:

«На поле я не очень понял, что там произошло. После матча я посмотрел повтор, и, по моему мнению, пенальти можно было ставить. Но хорошо, что получилось так, как получилось. Сейчас мы не думаем об этом, мы думаем о праздновании и наслаждаемся тяжелой ничьей против великой команды».

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Напомним, на последних минутах матча Украина – Италия Михаил Мудрик получил мяч в штрафной площадке итальянцев, но на нем сразу же сфолил Брайан Кристанте. Судья не назначил пенальти и даже не пошел смотреть повтор эпизода.

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сборная Италии по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024 Михаил Мудрик Украина - Италия Джанлуиджи Доннарумма
Источник Football-Italia
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Комментарии 12
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DK1961
Молодец. Не каждый бы в этом признался. И еще похвалю его за то, что назвал сборную Украины великой командой
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+15
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Олександр
Судья боялся смотреть вар зная что там увидит лицо чеферина 
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+4
Микола Захарченко
Скажи спасибі Чеферіну та продажній УЄФА , але хоч визнав , що порушення було .
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+2
samird
Оце висловлювання чоловіка, а не хлопчиська (привіт Бареллі та Фраттезі). 
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+1
Український Крим
Донарумі ріспект за Феїр плей
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+1
potemkin78
фух пронесло, тебя бы так пронесло
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0
contr
А Мудрик великий футболіст 😫
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0
Владислав Ткаченко
Доннарума топ
Ответить
0
contr
Чому мовчить Зеленський і не поздоровляє з плей-офф !??
Ответить
-5
Показать Скрыть 1 ответ
contr
Підлизнув так підлизнув ! Тепер велика кАманда 😫😫😫
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-5
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