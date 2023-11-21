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Чемпионат Европы
21 ноября 2023, 11:35 | Обновлено 21 ноября 2023, 13:10
3716
4

Комментатор Rai Sport: Нам не дали б такой пенальти, мы бы говорили 2 года

Альберто Римедио – о скандальном моменте в концовке матча Украина – Италия

21 ноября 2023, 11:35 | Обновлено 21 ноября 2023, 13:10
3716
4
Комментатор Rai Sport: Нам не дали б такой пенальти, мы бы говорили 2 года
Getty Images/Global Images Ukraine

20 ноября в Леверкузене в поединке отбора на Евро-2024 отношения выяснили сборные Украины и Италии. Поединок завершился вничью 0:0.

В компенсированное время игры в штрафной итальянцев после контакта с Брайаном Кристанте на газоне оказался Михаил Мудрик. Впрочем, арбитр нарушение не зафиксировал и даже не стал прибегать к помощи ВАР.

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После игры в студии итальянского телеканала Rai Sport журналист Альберто Римедио, который комментировал поединок, высказал мнение о падении Мудрика:

«Чем больше я смотрю повторов, тем больше мне кажется, что это пенальти. Если бы нам не поставили такой пенальти, то бы говорили об этом два года. Действительно, Мудрик прыгает, но он делает это, чтобы избежать контакта с соперником. Я не спорю с тем, что судья это видел, а с тем, что ВАР это не рассмотрел».

Ранее Михаил Мудрик высказался о вероятном фоле со стороны Кристанте.

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Евро-2024 Украина - Италия сборная Италии по футболу сборная Украины по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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potemkin78
а толку? результат никто не анулирует и переигровки не будет. 
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+2
easterly
Ну тепер можна що хочеш тріпати - головне, що судєйка на прохання уєфи зробив результат
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+2
Микола Захарченко
Побачимо , як нас будуть судити в плей-офф , якщо будуть такі моменти , як з Мудриком , то це вже небажання бачити Україну на великих турнірах . Схожий момент був на Ярмоленко у грі з Уельсом в плей-офф до ЧМ у Катарі - і тоді пенальті також не поставили ...
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+1
Олександр
рууские приказали чиферину не пускать Украину на евро 
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0
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