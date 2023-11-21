Комментатор Rai Sport: Нам не дали б такой пенальти, мы бы говорили 2 года

20 ноября в Леверкузене в поединке отбора на Евро-2024 отношения выяснили сборные Украины и Италии. Поединок завершился вничью 0:0.

В компенсированное время игры в штрафной итальянцев после контакта с Брайаном Кристанте на газоне оказался Михаил Мудрик. Впрочем, арбитр нарушение не зафиксировал и даже не стал прибегать к помощи ВАР.

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После игры в студии итальянского телеканала Rai Sport журналист Альберто Римедио, который комментировал поединок, высказал мнение о падении Мудрика:

«Чем больше я смотрю повторов, тем больше мне кажется, что это пенальти. Если бы нам не поставили такой пенальти, то бы говорили об этом два года. Действительно, Мудрик прыгает, но он делает это, чтобы избежать контакта с соперником. Я не спорю с тем, что судья это видел, а с тем, что ВАР это не рассмотрел».

Ранее Михаил Мудрик высказался о вероятном фоле со стороны Кристанте.