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Чемпионат Европы
21 ноября 2023, 09:21 | Обновлено 21 ноября 2023, 09:52
4614
3

Мудрик высказался о вероятном фоле со стороны Кристанте

Хавбек сборной Украины – о моменте в компенсированное время игры с Италией

21 ноября 2023, 09:21 | Обновлено 21 ноября 2023, 09:52
4614
3
Мудрик высказался о вероятном фоле со стороны Кристанте
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик дал оценку эпизоду, который имел место в штрафной сборной Италии в компенсированное время матча отбора на Евро-2024 (0:0).

Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua

Вингер подтвердил, что Брайан Кристанте нарушил на нем правила.

«Там був фол? Да» – ответил Мудрик в переписке в инстаграме.

Напомним, на 90+3 минуте Михаил Мудрик упал в штрафной итальянцев после контакта с Брайаном Кристанте. Судья был в метре от эпизода и решил не назначать пенальти, VAR он также не просматривал.

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Михаил Мудрик Евро-2024 Украина - Италия сборная Италии по футболу сборная Украины по футболу
Источник Брутальный футбол
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Комментарии 3
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potemkin78
скорее был контакт, а вот был ли фол тут 50 на 50 как в игре Кривбас-ДК
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0
Владислав Ткаченко
сусід Мудрика)
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0
contr
Зараз усі висловляться ! Мудрик , кохана мудрика , собака мудрика , кіт мудрика  , бабуся Циганкова !!! А по факту депіли кривоногі 😫
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-2
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