Мудрик высказался о вероятном фоле со стороны Кристанте
Хавбек сборной Украины – о моменте в компенсированное время игры с Италией
Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик дал оценку эпизоду, который имел место в штрафной сборной Италии в компенсированное время матча отбора на Евро-2024 (0:0).
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Вингер подтвердил, что Брайан Кристанте нарушил на нем правила.
«Там був фол? Да» – ответил Мудрик в переписке в инстаграме.
Напомним, на 90+3 минуте Михаил Мудрик упал в штрафной итальянцев после контакта с Брайаном Кристанте. Судья был в метре от эпизода и решил не назначать пенальти, VAR он также не просматривал.
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