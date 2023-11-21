Юношеская сборная Украины U-19 продолжает борьбу в квалификационном раунде Евро-2024 U-19.

Матч 3-го тура между сборными Словакии и Украины начнется 21 ноября в 12:00. Украинцам в этом матче нужна только победа для выхода в следующий раунд.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В группе 7 украинцы под руководством Олега Кузнецова выступают на Мальте с командами хозяев, Словакии и Косова. Для выхода в элит-раунд отбора нужно занять в квартете первое или второе место. Также путевку туда получит лучшая из третьих команд.

В первом туре Украина обыграла Мальту (3:1), а Косово и Словакия сыграли вничью (1:1). Во втором туре Украина потерпела сенсационное поражение от команды Косова (0:4), а Словакия победила Мальту (3:0).

Квалификация Евро-2024 U-19. Турнирная таблица группы 7

Словакия U-19 – Украина U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Плейер будет добавлен, если будет проводиться трансляция матча