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  4. БУРЯК: «В эпизоде с падением Мудрика, возможно, сработал фактор Италии»
Чемпионат Европы
21 ноября 2023, 08:41 | Обновлено 21 ноября 2023, 09:52
3495
5

БУРЯК: «В эпизоде с падением Мудрика, возможно, сработал фактор Италии»

Экс-тренер сборной Украины – о матче против Италии

21 ноября 2023, 08:41 | Обновлено 21 ноября 2023, 09:52
3495
5
БУРЯК: «В эпизоде с падением Мудрика, возможно, сработал фактор Италии»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший главный тренер сборной Украины Леонид Буряк высказался о моменте в компенсированное время матча отбора на Евро-2024 Украина – Италия (0:0), когда арбитр не зафиксировал фол на Михаиле Мудрике в штрафной итальянской команды.

«Рефери решили ВАР не смотреть, значит, не сомневались в том, что фола не было. Вообще считаю, что арбитр отсудил нормально. Да, в эпизоде с падением Мудрика, возможно, сработал фактор Италии – в ворота менее именитой команды в таком случае «точку» могли бы поставить… Но ведь это Италия, и как можно было допустить такое, чтобы итальянцы на Евро не поехали.

Плеф-офф? Насколько я помню, в соперники нам могут попасться такие команды, как Босния и Герцеговина, Израиль… Отмечу, что все сборные ныне умеют играть. Вспомните только, как Грузия против Испании на выезде действовала качественно. Конечно, боснийцы и израильтяне – это не итальянцы, но и против них играть с позиции силы не получится. После такого футбола, как в матче с Италией, сборную Украины будут считать фаворитом в плей-офф. Несмотря на то, что мы не получили прямой путевки на Евро, отбор завершили позитивно, и это нужно сохранить на весну. Главное, не повторить ошибок предыдущих таких вот матчей на выбывание, когда мы вылeтали от той же Словении», – заявил Буряк.

Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua

Напомним, сборная Украины в отборочной группе С заняла 3-е место, набрав 14 очков. Столько же оказалось и у команды Италии, но лучшие дополнительные показатели.

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Леонид Буряк Евро-2024 Украина - Италия сборная Украины по футболу сборная Италии по футболу
Источник Footboom
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Віктор Коробка
Можливо - фактор Італії, а напевне - фактор чифєріна.
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+3
AndiM
Ааа, ну якщо "фактор італії", то  т нормально що вар працює тільки коли це вигідно чеферінам? Що за дурню я прочитав? Так в кожному матчі таких гнилих корупційних "грандів", може працювати якийсь там "фактор" і всіх це влаштовує , навіть тих хто постраждав від цього?
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0
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samird
Якраз проти Боснії та Ізраїлю ми вже маємо грати з позиції сили.
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0
potemkin78
расскажи лучше как твоя команда СбУ сыграла в плей-офф, а забыл ты ж её да же туда не вывел, аналитик 
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-3
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