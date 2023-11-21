Суд переизбрал Павелко меру пресечения
Глава УАФ остается в СИЗО
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко продолжит свое пребывание в СИЗО как минимум до следующего года. Суд продлил его содержание под стражей по делу о хищении средств.
Напомним, Павелко, будучи обвиняемым в хищении средств в особо крупных размерах на строительстве завода по производству искусственных полей, находится в СИЗО с 16 июня этого года.
Его содержание под стражей продлено до 20 января 2024 года.
Напомним, ранее стало известно, что из Дома футбола, где располагается офис УАФ, забрали все вещи Павелко.
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