Суд переизбрал Павелко меру пресечения

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко продолжит свое пребывание в СИЗО как минимум до следующего года. Суд продлил его содержание под стражей по делу о хищении средств.

Напомним, Павелко, будучи обвиняемым в хищении средств в особо крупных размерах на строительстве завода по производству искусственных полей, находится в СИЗО с 16 июня этого года.

Его содержание под стражей продлено до 20 января 2024 года.

Напомним, ранее стало известно, что из Дома футбола, где располагается офис УАФ, забрали все вещи Павелко.