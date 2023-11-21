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Украина. Премьер лига
21 ноября 2023, 08:22 | Обновлено 21 ноября 2023, 08:31
491
1

Суд переизбрал Павелко меру пресечения

Глава УАФ остается в СИЗО

21 ноября 2023, 08:22 | Обновлено 21 ноября 2023, 08:31
491
1
Суд переизбрал Павелко меру пресечения
УАФ. Андрей Павелко

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко продолжит свое пребывание в СИЗО как минимум до следующего года. Суд продлил его содержание под стражей по делу о хищении средств.

Напомним, Павелко, будучи обвиняемым в хищении средств в особо крупных размерах на строительстве завода по производству искусственных полей, находится в СИЗО с 16 июня этого года.

Его содержание под стражей продлено до 20 января 2024 года.

Напомним, ранее стало известно, что из Дома футбола, где располагается офис УАФ, забрали все вещи Павелко.

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суд Андрей Павелко Украинская ассоциация футбола
Источник Telegram
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Комментарии 1
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potemkin78
я так понимаю его судьба очень сильно связана с судьбой бени
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