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  4. 100 томов уголовного дела. Завершено расследование в отношении Павелко
Украина. Премьер лига
11 ноября 2023, 10:45 | Обновлено 11 ноября 2023, 10:47
751
2

100 томов уголовного дела. Завершено расследование в отношении Павелко

Павелко и Записоцкий находятся в СИЗО

11 ноября 2023, 10:45 | Обновлено 11 ноября 2023, 10:47
751
2
100 томов уголовного дела. Завершено расследование в отношении Павелко
УАФ. Андрей Павелко

Украинская правда сообщила о том, что правоохранительные органы завершили досудебное расследование в рамках уголовного дела в отношении президента УАФ Андрея Павелко и вице-президента Юрия Записоцкого.

Их подозревают в хищении 30 миллионов гривен с последующей легализацией части этой суммы. Материалы дела отправлены стороне защиты для ознакомления.

Дело насчитывает более 100 томов.

В 2022 году президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко и генеральный секретарь ассоциации Записоцкий получили подозрения о хищении средств в деле о возможной коррупции УАФ при строительстве футбольных полей.

Оба находятся в СИЗО.

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Украинская ассоциация футбола Андрей Павелко Юрий Записоцкий
Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 2
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AutumnBridge
Это 100 человек читали по одному тому, а потом  как они  всё это слепили в одно дело?    Ведь 1 человек читал бы эти 100 томов несколько лет!   Ведь их не только надо прочитать, но и осмыслить, где то опять перечитать, сделать заметки на полях, и т.д. А если каждый из 100 прочитал только свой том, тот как же он узнает содержание других?
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+1
Олександр
Никто не посадит ни одного ниидругого .Вспомните мои слова Своего всунут в уаф и это дело забудут навсегда 
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-1
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