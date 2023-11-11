100 томов уголовного дела. Завершено расследование в отношении Павелко

Украинская правда сообщила о том, что правоохранительные органы завершили досудебное расследование в рамках уголовного дела в отношении президента УАФ Андрея Павелко и вице-президента Юрия Записоцкого.

Их подозревают в хищении 30 миллионов гривен с последующей легализацией части этой суммы. Материалы дела отправлены стороне защиты для ознакомления.

Дело насчитывает более 100 томов.

В 2022 году президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко и генеральный секретарь ассоциации Записоцкий получили подозрения о хищении средств в деле о возможной коррупции УАФ при строительстве футбольных полей.

Оба находятся в СИЗО.