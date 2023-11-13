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Украина. Премьер лига
13 ноября 2023, 16:29 |
915
2

Источник: вещи Павелко забрали из офиса УАФ

Выборы нового президента пока не назначены

13 ноября 2023, 16:29 |
915
2
Источник: вещи Павелко забрали из офиса УАФ
УАФ. Андрей Павелко

По информации журналиста Виктора Вацко, вещи президента УАФ Андрея Павелко забрали из офиса ассоциации. Известно, что Павелко сейчас находится в СИЗО.

«Идет ветер перемен. Три человека в разный период независимо друг от друга сказали, что «Великий кормчий» УАФ (Павелко – прим) вывез свои вещи из кабинета на 5-м этаже УАФ».

«Многие, в том числе судьи, готовятся к новой власти», – сказал Вацко.

При этом Конгресс УАФ, на котором могут выбрать нового президента, все еще не созван. Главным кандидатом называют Андрея Шевченко.

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Андрей Павелко Украинская ассоциация футбола Виктор Вацко Украинская Премьер-лига
Источник Вацко Live
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Когда уже и суркисы отправятся к своей подружке шуфрычу и бени,будут гулять по СИЗО в женской шубе 
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