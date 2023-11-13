Источник: вещи Павелко забрали из офиса УАФ
Выборы нового президента пока не назначены
По информации журналиста Виктора Вацко, вещи президента УАФ Андрея Павелко забрали из офиса ассоциации. Известно, что Павелко сейчас находится в СИЗО.
«Идет ветер перемен. Три человека в разный период независимо друг от друга сказали, что «Великий кормчий» УАФ (Павелко – прим) вывез свои вещи из кабинета на 5-м этаже УАФ».
«Многие, в том числе судьи, готовятся к новой власти», – сказал Вацко.
При этом Конгресс УАФ, на котором могут выбрать нового президента, все еще не созван. Главным кандидатом называют Андрея Шевченко.
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