Источник: вещи Павелко забрали из офиса УАФ

По информации журналиста Виктора Вацко, вещи президента УАФ Андрея Павелко забрали из офиса ассоциации. Известно, что Павелко сейчас находится в СИЗО.

«Идет ветер перемен. Три человека в разный период независимо друг от друга сказали, что «Великий кормчий» УАФ (Павелко – прим) вывез свои вещи из кабинета на 5-м этаже УАФ».

«Многие, в том числе судьи, готовятся к новой власти», – сказал Вацко.

При этом Конгресс УАФ, на котором могут выбрать нового президента, все еще не созван. Главным кандидатом называют Андрея Шевченко.