ФРАТЕЗЗИ: «Мне это не кажется таким уж очевидным»
Итальянец – о фоле Кристанте на Мудрике в компенсированное время матч
Полузащитник сборной Италии Давиде Фраттези по итогам матча с Украиной (0:0) в отборе на Евро-2024 дал оценку эпизоду в штрафной своей сборной, когда после действий Брайана Кристанте упал Михаил Мудрик.
«Мне это не кажется таким уж очевидным. С одного ракурса, кажется, что он его задел, с другого – они едва задели друг друга.
«Мы — Италия, мы — действующие чемпионы и доберемся туда, пытаясь повторить что-то фантастическое», – заявил Фраттези.
Ранее Фраттези дал оценку игре сборной Украины в прошедшем матче.
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