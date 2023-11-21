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Чемпионат Европы
21 ноября 2023, 07:34 | Обновлено 21 ноября 2023, 07:41
3178
1

ФРАТЕЗЗИ: «Мне это не кажется таким уж очевидным»

Итальянец – о фоле Кристанте на Мудрике в компенсированное время матч

21 ноября 2023, 07:34 | Обновлено 21 ноября 2023, 07:41
3178
1
ФРАТЕЗЗИ: «Мне это не кажется таким уж очевидным»
Getty Images/Global Images Ukraine. Давиде Фраттези

Полузащитник сборной Италии Давиде Фраттези по итогам матча с Украиной (0:0) в отборе на Евро-2024 дал оценку эпизоду в штрафной своей сборной, когда после действий Брайана Кристанте упал Михаил Мудрик.

«Мне это не кажется таким уж очевидным. С одного ракурса, кажется, что он его задел, с другого – они едва задели друг друга.

«Мы — Италия, мы — действующие чемпионы и доберемся туда, пытаясь повторить что-то фантастическое», – заявил Фраттези.

Ранее Фраттези дал оценку игре сборной Украины в прошедшем матче.

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Давиде Фраттези Евро-2024 Украина - Италия сборная Италии по футболу сборная Украины по футболу
Источник Football-Italia
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Очевидность сразу бы возросла, если б это было у ворот Украины.
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