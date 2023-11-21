ФРАТЕЗЗИ: «Мне это не кажется таким уж очевидным»

Полузащитник сборной Италии Давиде Фраттези по итогам матча с Украиной (0:0) в отборе на Евро-2024 дал оценку эпизоду в штрафной своей сборной, когда после действий Брайана Кристанте упал Михаил Мудрик.

«Мне это не кажется таким уж очевидным. С одного ракурса, кажется, что он его задел, с другого – они едва задели друг друга.

«Мы — Италия, мы — действующие чемпионы и доберемся туда, пытаясь повторить что-то фантастическое», – заявил Фраттези.