ФРАТТЕЗИ: «Италия страдала, когда Украина использовала навесы»

Полузащитник сборной Италии Давиде Фраттези дал комментарий после матча с Украиной (0:0).

«Мы знали, что, если нам не удастся забить в первые 60 минут, все будет сложно. Они действовали c упором на физику, используя навесы, и мы немного страдали, но было важно вернуть Италию на крупный турнир.

Мой момент? Я помню этого вратаря по матчу «Интера» против «Бенфики». Я знал, что он встанет в шпагат, поэтому попытался ударить между ног. Но я ударил слишком широко», – приводит слова Давиде Фраттези официальный сайт УЕФА.