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Чемпионат Европы
21 ноября 2023, 01:50 | Обновлено 21 ноября 2023, 01:56
317
0

ФРАТТЕЗИ: «Италия страдала, когда Украина использовала навесы»

Также футболист вспомнил о своем упущенном моменте

21 ноября 2023, 01:50 | Обновлено 21 ноября 2023, 01:56
317
0
ФРАТТЕЗИ: «Италия страдала, когда Украина использовала навесы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Давиде Фраттези

Полузащитник сборной Италии Давиде Фраттези дал комментарий после матча с Украиной (0:0).

«Мы знали, что, если нам не удастся забить в первые 60 минут, все будет сложно. Они действовали c упором на физику, используя навесы, и мы немного страдали, но было важно вернуть Италию на крупный турнир.

Мой момент? Я помню этого вратаря по матчу «Интера» против «Бенфики». Я знал, что он встанет в шпагат, поэтому попытался ударить между ног. Но я ударил слишком широко», – приводит слова Давиде Фраттези официальный сайт УЕФА.

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Давиде Фраттези сборная Италии по футболу сборная Украины по футболу Украина - Италия чемпионат Европы по футболу Евро-2024
Источник УЕФА
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