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Евро
Словения
20.11.2023 21:45 – FT 2 : 1
Казахстан
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Чемпионат Европы
21 ноября 2023, 04:35 | Обновлено 21 ноября 2023, 05:29
53
0

Словения – Казахстан – 2:1. Победный мяч Вербича. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 10-го тура квалификации Евро-2024

21 ноября 2023, 04:35 | Обновлено 21 ноября 2023, 05:29
53
0
Словения – Казахстан – 2:1. Победный мяч Вербича. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

20 ноября прошли матчи последнего 10-го тура квалификации Евро-2024.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Словения обыграла Казахстан (2:1) и вышла на Евро-2024.

Победу хозяевам принес экс-игрок Динамо Беньямин Вербич, забивший на 86 мин.

Квалификация Евро-2024

Группа H. 10-й тур, 20 ноября

Словения – Казахстан – 2:1

Голы: Шешко. 41 (пен), Вербич, 86 – Оразов, 48.

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Беньямин Вербич (Словения).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Рамазан Оразов (Казахстан).
41’
ГОЛ ! С пенальти забил Беньямин Шешко (Словения).
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Источник Sport.ua
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