Чемпионат Европы21 ноября 2023, 04:35 | Обновлено 21 ноября 2023, 05:29
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Словения – Казахстан – 2:1. Победный мяч Вербича. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 10-го тура квалификации Евро-2024
21 ноября 2023, 04:35 | Обновлено 21 ноября 2023, 05:29
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20 ноября прошли матчи последнего 10-го тура квалификации Евро-2024.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Словения обыграла Казахстан (2:1) и вышла на Евро-2024.
Победу хозяевам принес экс-игрок Динамо Беньямин Вербич, забивший на 86 мин.
Квалификация Евро-2024
Группа H. 10-й тур, 20 ноября
Словения – Казахстан – 2:1
Голы: Шешко. 41 (пен), Вербич, 86 – Оразов, 48.
События матча
86’
ГОЛ ! Мяч забил Беньямин Вербич (Словения).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Рамазан Оразов (Казахстан).
41’
ГОЛ ! С пенальти забил Беньямин Шешко (Словения).
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