ЗИНЧЕНКО: «Пенальти на Мудрике? Если честно, я не смотрел повтор»

20 ноября в 21:45 в Леверкузене прошел матч квалификации Евро-2024 между национальными командами Украины и Италии (0:0).

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После матча защитник сине-желтых Александр Зинченко прокомментировал игру так:

«Несмотря на невыход из группы, результат является позитивным. Мы добились ничьей в матче против чемпионов Европы. Было много позитивных моментов, были и ошибки. Тренерский штаб проанализирует их, и мы станем сильнее.

Пенальти на Мудрике? Если честно, я не смотрел повтор. Результат уже есть, поэтому я не люблю комментировать решения судей. В раздевалке ребята что-то там говорили, но для меня это уже позади.

Поддержку болельщиков, конечно, чувствовали. Спасибо всем, кто присутствовал на матче, кто нас поддерживал. Наши болельщики это наш 12-й игрок.

Потенциальные соперники в плей-офф? Нет, еще не смотрел. Если мы сыграли хорошо против Италии, то и против других команд будем играть».

Даниил АГАРКОВ, Sport.ua, Леверкузен